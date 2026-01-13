Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BISER IZ CRNE GORE

Košarkaški fanovi odlijepili za Andreom Nikolić

Na košarkaškim utakmicama u dvorani “Morača“ u ulozi reporterke se pojavljuje aktuelna Miss Crne Gore, Andrea Nikolić

Andrea Nikolić. Screenshot

D. H.

13.1.2026

Budućnost je ove sezone dobila veliko pojačanje.

Naime, na košarkaškim utakmicama u dvorani “Morača“ u ulozi reporterke se pojavljuje aktuelna Miss Crne Gore, Andrea Nikolić. 

Crnogorska ljeptica. Screenhsot

Sada se pojavljuje u ulozi reporterke Evrokupa, drugog po jačini evropskog takmičenja u kojem već godinama nastupaju Podgoričani. Njen zadatak je da intervjuiše neke aktere meča, a već su je prozvali misicom ovog takmičenja.

Crnogorska ljepotica. Screenshot

Podgoričanka za kratko vrijeme pobrala simpatije košarkaških fanova.

Inače, ona je studentica Pravnog fakulteta u Podgorici, a zanimljivo je da je osnovnu školu završila je đak generacije. Bavi se i humanitarnim radom, volontirala u Udruženju mladih sa hendikepom, a danas volontira u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore.

Visoka je oko 180 cm, a tečno govori ruski i engleski jezik.

# CRNA GORA
# ANDREA NIKOLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.