Košarkaški fanovi odlijepili za Andreom Nikolić

Naime, na košarkaškim utakmicama u dvorani “Morača“ u ulozi reporterke se pojavljuje aktuelna Miss Crne Gore, Andrea Nikolić.

Sada se pojavljuje u ulozi reporterke Evrokupa, drugog po jačini evropskog takmičenja u kojem već godinama nastupaju Podgoričani. Njen zadatak je da intervjuiše neke aktere meča, a već su je prozvali misicom ovog takmičenja.

Podgoričanka za kratko vrijeme pobrala simpatije košarkaških fanova.

Inače, ona je studentica Pravnog fakulteta u Podgorici, a zanimljivo je da je osnovnu školu završila je đak generacije. Bavi se i humanitarnim radom, volontirala u Udruženju mladih sa hendikepom, a danas volontira u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore.

Visoka je oko 180 cm, a tečno govori ruski i engleski jezik.