Digitalni ratovi na estradi: Sukobi poznatih koji potresaju Balkan

U proteklom periodu društvene mreže na Balkanu postale su prava arena konflikata među regionalnim estradnim i javnim ličnostima.

Umjesto klasičnih promocija i objava iz privatnog života, komentari, prozivke i optužbe prerastu u javne ratove koji zapale pratitelje i medije. Dva takva slučaja posebno su obilježila period pred kraj 2025. i početak 2026.

Kija Kockar i Katarina Živković

Jedna od najzanimljivijih online “bitki” vodi se između Kije Kockar i Katarine Živković. Nekada bliske koleginice i prijateljice, njih dvije ovih su mjeseci brutalno razmijenile optužbe i prozivke na društvenim mrežama, otkrivajući detalje iz privatnog života druge strane, što je izazvalo neviđenu pažnju javnosti.

Raskol je eskalirao nakon izjave Katarine da se više ne druži sa Kijom jer je ona u kontaktu s ljudima koji nisu željeli njoj dobro i koji se povezuju s kriminalom, što može ugorisiti njenu porodicu.

Ovaj komentar je zasmetao Kiji te je uzvratila objavom fotografija supruga Katarine Živković, kojeg je pjevačica dugi niz godina krila od očiju javnosti.