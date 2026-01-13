Digitalni ratovi na estradi: Sukobi poznatih koji potresaju Balkan

U proteklom periodu društvene mreže na Balkanu postale su prava arena konflikata među regionalnim estradnim i javnim ličnostima.
Umjesto klasičnih promocija i objava iz privatnog života, komentari, prozivke i optužbe prerastu u javne ratove koji zapale pratitelje i medije. Dva takva slučaja posebno su obilježila period pred kraj 2025. i početak 2026.
Kija Kockar i Katarina Živković
Jedna od najzanimljivijih online “bitki” vodi se između Kije Kockar i Katarine Živković. Nekada bliske koleginice i prijateljice, njih dvije ovih su mjeseci brutalno razmijenile optužbe i prozivke na društvenim mrežama, otkrivajući detalje iz privatnog života druge strane, što je izazvalo neviđenu pažnju javnosti.
Raskol je eskalirao nakon izjave Katarine da se više ne druži sa Kijom jer je ona u kontaktu s ljudima koji nisu željeli njoj dobro i koji se povezuju s kriminalom, što može ugorisiti njenu porodicu.
Ovaj komentar je zasmetao Kiji te je uzvratila objavom fotografija supruga Katarine Živković, kojeg je pjevačica dugi niz godina krila od očiju javnosti.
U svom javljanju Katarina je javno pozvala Kiju da uđe u rijaliti i insinuirala da bivša prijateljica pokušava kroz skandale ponovo biti u centru pažnje, dok je Kija uzvraćala na uvrede i nazvala neke od Živkovićinih komentara “niskim”.
Ovaj sukob, iako počeo kao privatni razlaz, prerastao je u pravi medijski rat u kojem se koriste javne objave, objavljivanje poruka i otvorene provokacije — a obje strane ne pokazuju namjeru da se povuku.
Voyage i Jelena Karleuša
Drugi značajan online konflikt desio se između mladog repera Voyagea i estradne dive Jelene Karleuše, a njegov uzrok leži u različitim stavovima o aktuelnim društvenim dešavanjima.
Karleuša je na mreži X prozvala Voyagea zbog njegovih komentara o studentskim protestima, optuživši ga da podržava "nasilnike i huligane" i da koristi svoj uticaj za izazivanje haosa. Ubrzo je uslijedio niz oštih Voyageovih odgovora putem njegovih Instagram storyja, u kojima je između ostalog Karleušu nazvao osobom koja “prodaje čast i obraz” i dio problema podjele u društvu.
Iako ovaj konflikt nije povezan s privatnim optužbama kao u slučaju Kije i Katarine, on je pokazao kako se kulturni i politički komentari mogu brzo pretvoriti u lične prozivke među javnim ličnostima, posebno kada je riječ o važnim društvenim temama.