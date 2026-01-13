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KRALJEVSKA PORODICA

Megan Markl se vraća u Veliku Britaniju nakon četiri godine: Sve zavisi od Harijeve zaštite

Izvori za Page Six portal navode da je “previše rano za bilo kakve zaključke” i da planovi još nisu finalizovani

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E. A.

13.1.2026

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, mogla bi ovog ljeta prvi put nakon četiri godine posjetiti Veliku Britaniju kako bi podržala supruga, princa Harija, tokom početnih proslava godinu prije Invictus igara.

One će biti održane u julu 2027. godine u Birmingemu.

Iako još nije potvrđeno hoće li 44-godišnja bivša glumica iz serije “Suits” prisustvovati događaju, Markl je ranije bila prisutna na ceremonijama godinu dana prije održavanja Igara – u Kanadi 2025. i u Njemačkoj 2023. godine.

Izvori za Page Six portal navode da je “previše rano za bilo kakve zaključke” i da planovi još nisu finalizovani.

Eventualno prisustvo Markl zavisiće od toga hoće li princ Hari (41) dobiti ponovni pristup zvaničnoj zaštiti tokom posjete domovini.

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Ranije ovog mjeseca, Hari je ostvario manju pobjedu u pokušaju da ponovo dobije sigurnosnu pratnju.

Komitet za kraljevske i VIP rizike (RAVEC) sproveo je novu procjenu rizika i utvrdio da Hari ispunjava kriterijume za zaštitu.

Par nije dovodio svoju djecu, Arčija (6) i Lilibet (4), u Veliku Britaniju od 2022. godine, kada su prisustvovali platinastom jubileju kraljice Elizabete II.

Nakon što su se Hari i Markl 2020. odrekli kraljevskih dužnosti, izgubili su pravo na oružanu zaštitu finansiranu iz budžeta.

Hari je u maju 2025. godine izgubio žalbu u vezi sa ovim pitanjem, tvrdeći da RAVEC “nije primijenio vlastite procedure koje važe za sve ostale visokorizične i istaknute osobe”.

# MEGAN MA
# PRINC HA
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