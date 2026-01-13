Megan Markl se vraća u Veliku Britaniju nakon četiri godine: Sve zavisi od Harijeve zaštite

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, mogla bi ovog ljeta prvi put nakon četiri godine posjetiti Veliku Britaniju kako bi podržala supruga, princa Harija, tokom početnih proslava godinu prije Invictus igara.

One će biti održane u julu 2027. godine u Birmingemu.

Iako još nije potvrđeno hoće li 44-godišnja bivša glumica iz serije “Suits” prisustvovati događaju, Markl je ranije bila prisutna na ceremonijama godinu dana prije održavanja Igara – u Kanadi 2025. i u Njemačkoj 2023. godine.

Izvori za Page Six portal navode da je “previše rano za bilo kakve zaključke” i da planovi još nisu finalizovani.

Eventualno prisustvo Markl zavisiće od toga hoće li princ Hari (41) dobiti ponovni pristup zvaničnoj zaštiti tokom posjete domovini.