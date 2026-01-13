Bolna ispovijest Suzane Mančić: "Izgubila sam tri sina, ali mi je najteže bilo kada je izašao snimak"

Suzana Mančić (69) otvoreno je govorila o vjerovatno najtežem periodu svog života, priznajući da je aferu s intimnim snimkom podnijela teže nego gubitak djeteta.
Kako je ispričala, osjećaj javnog poniženja bio je toliko snažan da se povukla iz svakodnevnog života, zatvorila u svoj dom i danima nije imala snage pojaviti se u javnosti.
– Taj period života želim zaboraviti, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se dogodilo. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi je donosila hljeb, djeca nisu išla u školu. To mi je bio najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo. Ljudi su me do tada voljeli, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpjela taj javni linč, ali me je javnost osudila. Mnogo sam plakala, ali vrijeme je učinilo svoje i nekako sam to prevazišla – priznala je Suzana.
Dodala je da ju je taj događaj potpuno zaustavio, ali i natjerao na preispitivanje.
– Taj događaj me zaustavio u svemu, ali sam se sabrala i danas mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni trenutak naveo me da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam, i da nastavim dalje. Imala sam mnogo teških trenutaka: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak mi je najteži bio taj sporni snimak koji je isplivao. Moramo naučiti da se radujemo lijepim stvarima i da se pomirimo s lošima, s gubitkom, i da ga prevaziđemo kako znamo i umijemo – ispričala je nekadašnja Loto djevojka.
Suzana je ranije govorila i o bolnim gubicima u majčinstvu.
– Prvog sina rodila sam u šestom mjesecu i nakon dva sata sam ga izgubila. Čim se dijete rodilo, doktorica je rekla: „Nemojte se nadati.“ U takvim situacijama čovjek mora biti jak. Cijenim iskrenost i bila sam zahvalna što me nije zavaravala. Doktori su mi rekli da bih do sada imala tri sina, ali imala sam spontane pobačaje. Potiskujem loše stvari i uspomene. To je sudbina žene – dobija i gubi, ali treba gledati naprijed i pomiriti se s gubitkom. Nakon toga rodila mi se kćerka Teodora, pa druga kćerka Natalija, koja se rodila u Moskvi, prije vremena, u sedmom mjesecu, i dva mjeseca je bila u bolnici. Moje kćerke su divne i mogu reći da sam sretna žena – rekla je Mančićeva.
Osvrnula se i na svoju dugogodišnju želju za sinom.
– Iako su mi doktori svaki put govorili da nosim dječaka, ne mogu sto posto vjerovati da su sva bila muška djeca. U našoj tradiciji postoji želja za sinovima i možda su time pokušavali ohrabriti žene da nastave pokušavati. Ja sam željela sina Aleksandra, po mom ocu, i sina Stojana. Uvijek sam voljela stara, arhaična imena. Na prvom ultrazvuku s Teodorom bila sam uvjerena da ponovo nosim dječaka. Kada mi je ljekar rekao da je djevojčica, zaplakala sam. Ta želja za muškim djetetom proizašla je iz sebičnog razloga – bila sam jedinica i u životu sam morala biti i muškarac i žena, sama se boriti protiv svih zabrana i prepreka. Željela sam da moja kćerka ima ono što ja nikada nisam imala – starijeg brata – priznala je Suzana.