Bolna ispovijest Suzane Mančić: "Izgubila sam tri sina, ali mi je najteže bilo kada je izašao snimak"

Kako je ispričala, osjećaj javnog poniženja bio je toliko snažan da se povukla iz svakodnevnog života, zatvorila u svoj dom i danima nije imala snage pojaviti se u javnosti.





– Taj period života želim zaboraviti, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se dogodilo. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi je donosila hljeb, djeca nisu išla u školu. To mi je bio najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo. Ljudi su me do tada voljeli, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpjela taj javni linč, ali me je javnost osudila. Mnogo sam plakala, ali vrijeme je učinilo svoje i nekako sam to prevazišla – priznala je Suzana.

Dodala je da ju je taj događaj potpuno zaustavio, ali i natjerao na preispitivanje.

– Taj događaj me zaustavio u svemu, ali sam se sabrala i danas mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni trenutak naveo me da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam, i da nastavim dalje. Imala sam mnogo teških trenutaka: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak mi je najteži bio taj sporni snimak koji je isplivao. Moramo naučiti da se radujemo lijepim stvarima i da se pomirimo s lošima, s gubitkom, i da ga prevaziđemo kako znamo i umijemo – ispričala je nekadašnja Loto djevojka.

Suzana je ranije govorila i o bolnim gubicima u majčinstvu.

– Prvog sina rodila sam u šestom mjesecu i nakon dva sata sam ga izgubila. Čim se dijete rodilo, doktorica je rekla: „Nemojte se nadati.“ U takvim situacijama čovjek mora biti jak. Cijenim iskrenost i bila sam zahvalna što me nije zavaravala. Doktori su mi rekli da bih do sada imala tri sina, ali imala sam spontane pobačaje. Potiskujem loše stvari i uspomene. To je sudbina žene – dobija i gubi, ali treba gledati naprijed i pomiriti se s gubitkom. Nakon toga rodila mi se kćerka Teodora, pa druga kćerka Natalija, koja se rodila u Moskvi, prije vremena, u sedmom mjesecu, i dva mjeseca je bila u bolnici. Moje kćerke su divne i mogu reći da sam sretna žena – rekla je Mančićeva.