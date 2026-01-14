Razvodi se omiljeni par s mreža, zbog prevare: Na društvenim mrežama imaju milijarde pregleda

Još jednom omiljenom paru na društvenim mrežama došao je kraj. Kristi Skot i njen suprug Desmond Skot popularni su po svojim smiješnim videima u kojima Kristi većinom izvodi smiješne situacije i oblači nesvakidašnju odjeću kako bi ga iznenadila, na šta on odgovara raznim reakcijama.



Ipak, izgleda da je Kristi podnijela zahtjev za razvod braka nakon što ju je on navodno prevario, kako piše TMZ. Dobili su i sudske dokumente iz okruga Haris u Teksasu, u kojima je Kristi navela navodnu preljubu kao razlog zašto je tražila razvod, rekavši da je to potpuno uništilo svaku razumnu šansu za pomirenje. Njihova ljubavna priča traje još od 14. godine, kada su se i upoznali. Vjenčali su se nekoliko godina kasnije i imaju dva sina.

Samo na TikToku imaju 17 miliona pratilaca i važe za omiljeni par s društvenih mreža. Suvlasnici su produkcijske kuče Meant To Be Films, koja se uglavnom bavi snimanjem vjenčanja, pa je nepoznato šta će biti s firmom nakon njihovog razlaza. Posljednju zajedničku objavu Kristi je podijelila u decembru, a fanovima nije promaklo da prezime Skot više ne stoji na njenim profilima – sada je samo Kristi Sara. Sve to dovodi do zaključka da razvod nije samo trač, a izgleda da se dogodio upravo u januaru koji je “mjesec razvoda” – kada se raspadne najviše brakova.

Kristi Skot i Desmond Skot . Instagram Kristi Skot i Desmond Skot . Instagram