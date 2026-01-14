Holivudski glumac optužen za zlostavljanje djece predao se policiji

Glumac i reditelj Timoti Busfield predao se policiji u New Mexicu nakon što je protiv njega izdata potjernica zbog optužbi za zlostavljanje djece i seksualni kontakt s maloljetnicima.

Busfield je za medije jasno poručio: "Nisam ništa učinio tim dječacima" i najavio da će se "suočiti s ovim lažima", piše TMZ.

Advokatica Christina McGovern izjavila je da je provela vlastitu detaljnu istragu i nije našla dokaze koji bi podržali optužbe. Busfieldov drugi advokat Larry Stein sugerira da postoji motiv osvete, navodeći tvrdnje da je majka dječaka željela osvetu jer su njeni sinovi izbačeni iz finalne sezone serije "The Cleaning Lady".