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KRALJEVSKA PORODICA

Plašili su se da će je neko "politi kiselinom": Evo kad bi Megan Markl ipak mogla da ode u Britaniju

Glavni razlog zbog kojeg Megan i djeca nisu dolazili u UK jeste zabrinutost princa Harija za sigurnost porodice

Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
megan - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
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E. A.

14.1.2026

Nakon četiri godine, vojvotkinja i vojvoda od Saseksa mogli bi se ponovo pojaviti u Velikoj Britaniji. Spekulacije su počele nakon vijesti da princ Hari planira dolazak na događaj povodom Igara Invictus, koji će se održati u Birminghamu u julu 2027. godine.

Ako Megan Markl bude pratila Harija, to bi bila njena prva posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu od 2022. godine, kada je boravila u Londonu zbog smrti kraljice Elizabete II. Posljednji put njihova djeca, Arči i Lilibet, bila su u Britaniji tokom Platinastog jubileja iste godine.

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Glavni razlog zbog kojeg Megan i djeca nisu dolazili u UK jeste zabrinutost princa Harija za sigurnost porodice, s obzirom na to da im je ukinuta policijska zaštita. Hari je više puta isticao strah od mogućih napada i naveo da se zbog toga ne osjeća sigurno da dovodi suprugu i djecu u Englesku.

Planovi za dolazak još nisu zvanično potvrđeni, a pitanje sigurnosti i dalje ostaje ključna prepreka njihovom povratku u Britaniju.

# MEGAN MARKL
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