Plašili su se da će je neko "politi kiselinom": Evo kad bi Megan Markl ipak mogla da ode u Britaniju

Nakon četiri godine, vojvotkinja i vojvoda od Saseksa mogli bi se ponovo pojaviti u Velikoj Britaniji. Spekulacije su počele nakon vijesti da princ Hari planira dolazak na događaj povodom Igara Invictus, koji će se održati u Birminghamu u julu 2027. godine.

Ako Megan Markl bude pratila Harija, to bi bila njena prva posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu od 2022. godine, kada je boravila u Londonu zbog smrti kraljice Elizabete II. Posljednji put njihova djeca, Arči i Lilibet, bila su u Britaniji tokom Platinastog jubileja iste godine.