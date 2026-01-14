Porodična drama u domu Bekama dostiže vrhunac: Nikola Pelc i dalje raspiruje sukob, Bruklin između dva svijeta

Najstariji sin slavnog britanskog para Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin Bekam zaglavljen je između supruge Nikole Pelc i porodice, tvrde izvori Page Six portala.

Bruklin (26) živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa Nikolom od njihovog vjenčanja 2022. godine.

Tokom ovog perioda, njegovi odnosi sa sopstvenom porodicom drastično su se pogoršali, dok je veza sa familijom Pelc jačala.

Prema izvorima, prošlog ljeta Bruklin je čak zatražio da roditelji kontaktiraju sa njim samo preko advokata.

Nikola, kćerka milijardera Nelsona Pelca, uklonila je sve objave koje uključuju Bekame, dok je Bruklin tokom praznika blokirao roditelje na Instagramu.

Izvori bliski paru navode da Bruklin slijedi primjer supruge i da želi da učini sve što može kako bi je usrećio.

- Ljudi su zbunjeni posljednjim razvojem događaja. Čini se da je odluka da ih blokira ponovno pokrenula priču koja je trebala da nestane - rekao je jedan izvor.

Drama oko Bruklina i Nikole navodno je počela prije vjenčanja, kada Viktorija Bekam nije napravila vjenčanicu za snahu, što je dodatno zaoštrilo napetosti između porodica.