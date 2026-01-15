Rale šokirao: Ana i ja se nismo nikada svađali

Pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, nakon žustrih svađa, dali su još jednu šansu svojoj ljubavi. Nakon što su zajedno uslikani u šopingu, Rale se oglasio i progovorio o pomirenju s Anom Nikolić.

Nesuglasice u vezi

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi njihove veze.

– Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili – šokirao je najprije izjavom Rale, a potom se osvrnuo na njihove nesuglasice i kroz smijeh poručio:

– A to? Pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, kratko je odgovorio:

– Lijepo nam je, hvala vam.

Skandal u Dubaiju

Podsjetimo, Ana je nedavno prošla kroz pravu agoniju tokom putovanja u Dubai, gdje je boravila s Raletom, a odakle su se zbog sukoba u Beograd vratili odvojeno.

– Dok su me izbacivali iz hotela, on je tamo bio „u čaši“, nije bio u sobi, ne znam gdje je bio niti šta je radio. Tamo WhatsApp ne radi, nisam mogla da ga dobijem, čovjeka nije bilo. Mijenjali smo sobe svaka dva dana, pa je nastala zbrka s osobljem – ispričala je Ana u podkastu Bokija 13.