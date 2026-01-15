Mate Rimac u HNK došao s novom djevojkom, bila je u izboru za Miss

Iako se šuškalo da se navodno pomirio s bivšom suprugom Katarinom, Mate Rimac snimljen je u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK) u Zagrebu, kako se čini, novom djevojkom Barbarom Kotarski.

Par je prisustvovao koncertu Glazbeni te zove. Koncertom se obilježava 200. obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te obilježavanje ulaska u posljednju godinu obnove HGZ-a.

Priče o tome da su oni u vezi počele su se širiti krajem decembra prošle godine, a sada su prvi put zajedno viđeni u javnosti.

Barbara Kotarski dolazi iz Samobora i ima 28 godina. Živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci. Volontira u SonTa fondaciji u Tanzaniji, koja se bori za prava djece, nudi stipendije i podstiče angažman mladih kroz takmičenja i praktične projekte.

Napisala je i knjigu za djecu pod nazivom "Together We Can Reach The Stars". Također se bavi manekenstvom.

- U svakom poduhvatu, bilo da je on profesionalni ili privatni, uživam maksimalno jer u svakom trenu radim ono što volim. Zato ne lovim velike ciljeve i postignuća na kojima baziram zadovoljstvo, već svaki dan pokušavam biti zahvalna na tome gdje sam i koliko sam daleko došla - rekla je ranije u intervjuu za Večernji.hr.

Mate Rimac se 2024. razveo od Katarine Lovrić s kojom je bio u braku tri godine. Izvor je tada za Slobodnu Dalmaciju naveo da razlog razvoda nije prevara.

- Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem porodica odlučuje o svemu - između ostalog je rekao.