Selin Dion se prisjetila pokojnog supruga Renea Anželila: Naučio si nas da budemo jaki

Svjetska muzička zvijezda Selin Dion obilježila je desetu godišnjicu smrti supruga, menadžera i životnog saputnika Renea Anželila, dirljivom objavom na Instagramu.
Anželil je preminuo 14. januara 2016. godine od raka grla, a pjevačica je poruku posvetila njemu u ime cijele porodice.
Uz fotografiju Anželilovog portreta obasjanog sunčevom svjetlošću, postavljenog na klaviru u jednoj prostoriji, Dion je podijelila zajedničku poruku sa njihovim sinovima Reneom-Šarlom (24) i blizancima Nelsonom i Edijem (15).
- Ljubavi moja, deset godina bez tebe djeluje kao jedan dan, a ipak se svaki dan osjeća kao cijela decenija - napisala je Selin Dion.
U nastavku poruke dodala je da, iako je prošlo deset godina bez njegovog zagrljaja, svakodnevno osjeća njegov dodir.
- Nedostaješ nam više nego što možemo podnijeti, ali si nas naučio da budemo jaki - stoji u objavi.
Poruku su zaključili riječima: “Volimo te sve više, svakog dana i svake godine”.
Selin Dion i Rene Anželil upoznali su se kada je ona imala svega 12 godina, na audiciji tokom koje je Anželil, tada muzičar i menadžer, prepoznao njen izuzetan talenat. Njihova romantična veza započela je kada je Selin imala 19 godina, ali su je od javnosti krili sve do vjeridbe 1993. godine.
Vjenčali su se 17. decembra 1994. godine, na raskošnoj ceremoniji u bazilici Notr-Dam u Montrealu. Njihov najstariji sin Rene-Šarl rođen je u januaru 2001. godine, dok su blizanci Nelson i Edi na svijet došli u maju 2010.
Rene Anželil preminuo je dva dana prije 74. rođendana, nakon duge i hrabre borbe s karcinomom. Njegov predstavnik tada je saopštio da je Anželil preminuo u svom domu u Las Vegasu, uz molbu porodice da se poštuje njihova privatnost.
Selin Dion je i ranije javno odavala počast suprugu. U januaru 2025. godine, povodom njegovog 83. rođendana, objavila je crno-bijelu fotografiju uz poruku da ne postoji dan u kojem ne slave život sa njim kroz uspomene koje čuvaju.
- Ti si dio nas svakog dana, u sjećanjima koja njegujemo - poručila je tada pjevačica.