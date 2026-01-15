Selin Dion se prisjetila pokojnog supruga Renea Anželila: Naučio si nas da budemo jaki

Svjetska muzička zvijezda Selin Dion obilježila je desetu godišnjicu smrti supruga, menadžera i životnog saputnika Renea Anželila, dirljivom objavom na Instagramu.

Anželil je preminuo 14. januara 2016. godine od raka grla, a pjevačica je poruku posvetila njemu u ime cijele porodice.

Uz fotografiju Anželilovog portreta obasjanog sunčevom svjetlošću, postavljenog na klaviru u jednoj prostoriji, Dion je podijelila zajedničku poruku sa njihovim sinovima Reneom-Šarlom (24) i blizancima Nelsonom i Edijem (15).

- Ljubavi moja, deset godina bez tebe djeluje kao jedan dan, a ipak se svaki dan osjeća kao cijela decenija - napisala je Selin Dion.

U nastavku poruke dodala je da, iako je prošlo deset godina bez njegovog zagrljaja, svakodnevno osjeća njegov dodir.

- Nedostaješ nam više nego što možemo podnijeti, ali si nas naučio da budemo jaki - stoji u objavi.