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GLUMAC

Kris Not objavio fotografiju iz teretane: Evo šta je poručio

Sara Džesika Parker dobila je nagradu Kerol Barnet uoči dodjele Zlatnih globusa

Agencije

E. A.

15.1.2026

Glumac Kris Not (71), najpoznatiji po ulozi Mister Biga u seriji Seks i grad, na društvenim mrežama je indirektno kritikovao bivšu koleginicu Saru Džesiku Parker (60), nakon što je ona dobila prestižnu nagradu.

Not je, nakon dodjele, objavio fotografiju iz teretane uz poruku: „Jbeš Novu godinu – IDEMO!“, a u komentarima je potvrdio da se objava odnosi upravo na Saru Džesiku Parker. Na komentar pratioca da misli „jbeš Saru Džesiku Parker i njenu nagradu“, odgovorio je: „Tako je.“

Objava je izazvala brojne reakcije. Dio fanova optužio je Saru Džesiku Parker da je umanjila Notov doprinos seriji i „bacila ga pod autobus“, dok su drugi istakli da je Seks i grad prije svega njena serija i da se sve ne može svesti na jednog glumca.

Sara Džesika Parker dobila je nagradu Kerol Barnet uoči dodjele Zlatnih globusa, a u govoru je istakla da je godinama radila s „izuzetnim ansamblom glumica i glumaca“ u seriji Seks i grad.

Podsjetimo, Kris Not se 2021. godine našao u centru skandala nakon što su ga dvije žene anonimno optužile za seksualne napade. 


On je optužbe odlučno negirao, a protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Ipak, njegova karijera je pretrpjela ozbiljan udarac. Tada su Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis javno podržale žene koje su iznijele optužbe.

# KRIS NOT
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