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PJEVAČICA

Trudna Milica Todorović objavom oduševila sve: "Anđele moj mali"

Trudnoća je predstavljena kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizira vrijednost i nešto neprocjenjivo

Milica Todorović - Avaz
Milica Todorović - Avaz
Milica Todorović - Avaz
Milica Todorović - Avaz
Milica Todorović - Avaz
E. A.

15.1.2026

Pjevačica Milica Todorović nalazi se u blagoslovljenom stanju i uskoro će se ostvariti u najljepšoj životnoj ulozi.

Kako se pisalo, pjevačica će na svijet donijeti dječaka, a porođaj se očekuje uskoro.

U kasnim satima Milica Todorović oglasila se na društvenoj mreži Instagram, gdje je objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći, koja se drži za stomak.

Trudnoća je predstavljena kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizira vrijednost i nešto neprocjenjivo.

Na fotografiji se vidi stomak ukrašen draguljima, čime se šalje poruka da je novo biće dragocjeno poput najvrijednijeg nakita.

Milica je uz objavu dodala i pjesmu Katarine Živković „Anđele moj mali“, a emotivni komentari ispod fotografije samo su se nizali:

„Predivna emotivna pjesma, prvi put sam je čula u trudnoći, zaista dira u dušu“, „Ovo pokazuje da svaka žena, odnosno trudnica, nije slaba zato što ne može da se sagne i obavlja ono što je nekada radila. Naprotiv, dokazuje da prema njoj treba postupati kao prema kraljici, jer na svijet donosi malo čudo. Isto tako, podrška treba da se nastavi i nakon porođaja, jer je potrebna cijelog života.“

Koleginica Goga Sekulić ostavila je ispod objave emotikon srca u znak podrške.

Identitet oca djeteta nije poznat javnosti, jer Milica svoj privatni život vješto čuva od očiju javnosti. Ipak, kako se priča, u ljubavi je sretnija nego ikada.

– Milica je sretna kao nikada ranije. Godinama je priželjkivala da postane majka i ta želja će joj se konačno ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno povuče iz estradnih dešavanja. Vrijeme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi. Tretira je kao pravu kraljicu. U posjetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presretna što će postati baka i potpuno je razmazila. Pomaže joj, daje savjete i sprema sve što poželi. Milica je najsretnija jer ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i uljepšaju trudničke dane – rekao je ranije izvor, prenosi Telegraf.

# MILICA TODOROVIĆ
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