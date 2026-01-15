Trudna Milica Todorović objavom oduševila sve: "Anđele moj mali"

Pjevačica Milica Todorović nalazi se u blagoslovljenom stanju i uskoro će se ostvariti u najljepšoj životnoj ulozi.

Kako se pisalo, pjevačica će na svijet donijeti dječaka, a porođaj se očekuje uskoro.

U kasnim satima Milica Todorović oglasila se na društvenoj mreži Instagram, gdje je objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći, koja se drži za stomak.

Trudnoća je predstavljena kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizira vrijednost i nešto neprocjenjivo.

Na fotografiji se vidi stomak ukrašen draguljima, čime se šalje poruka da je novo biće dragocjeno poput najvrijednijeg nakita.

Milica je uz objavu dodala i pjesmu Katarine Živković „Anđele moj mali“, a emotivni komentari ispod fotografije samo su se nizali:

„Predivna emotivna pjesma, prvi put sam je čula u trudnoći, zaista dira u dušu“, „Ovo pokazuje da svaka žena, odnosno trudnica, nije slaba zato što ne može da se sagne i obavlja ono što je nekada radila. Naprotiv, dokazuje da prema njoj treba postupati kao prema kraljici, jer na svijet donosi malo čudo. Isto tako, podrška treba da se nastavi i nakon porođaja, jer je potrebna cijelog života.“

Koleginica Goga Sekulić ostavila je ispod objave emotikon srca u znak podrške.