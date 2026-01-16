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PJEVAČICA

Indiri Radić otac dao ime po ženi kojom je bio fasciniran

Ono što je posebno interesantna priča, jeste kako je Indira dobila ime.

Indira Radić - Avaz
Indira Radić - Avaz
Indira Radić - Avaz
Indira Radić - Avaz
Indira Radić - Avaz
E. A.

16.1.2026

Pjevačica Indira Radić, danas jedna od najpopularnijih, od malih nogu je pokazivala izuzetnu muzičku nadarenost.

Odrasla je i završila osnovnu školu u selu Stanari, da bi kasnije upisala srednju medicinsku u Doboju, a u tom vremenu nije imala mogućnost da završi i Muzičku školu, iako je željela.

Međutim, roditelji su je od malih nogu vodili na razna takmičenja, a njen trud i talenat isplatili su se 1985. godine, kada je proglašena za prvi glas Doboja, prenosi Grand.

Ono što je posebno interesantna priča, jeste kako je Indira dobila ime.

Naime, njena majka Rosa bila je domaćica, dok je otac Živko bio funkcioner Saveza komunista Bosne i Hercegovine, čovjek čiji je život bio vezan za politiku.

Živko je bio fasciniran politikom indijske premijerke Indire Gandi, i upravo po njoj je svojoj kćerki dao ime Indira, koje u prevodu znači „cvijet cvjetova“, ime za koje danas mnogi tvrde da izuzetno priliči pjevačici i oslikava njenu ljepotu i posebnost.

# INDIRA RADIĆ
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