Ljubav na staklenim nogama: Nikolija otpratila Relju

Pjevačica Nikolija Jovanović spakovala je kofere i napustila porodični stan te otputovala iz Srbije, u jeku skandala oko navodne prevare njenog supruga Relje Popovića.

Ona je u međuvremenu i otpratila supruga s Instagrama, što je dodatno podgrijalo nagađanja.

Naime, Nikolija Jovanović je sa polusestrom Teodorom otputovala na skijanje, a tom prilikom uslikala je i gepek automobila prepun stvari.

– Žensko putovanje – napisala je Nikolija Jovanović u opisu fotografije, a mnoge je iznenadilo to što njen suprug Relja Popović nije otputovao s njom.

Kasnije je Nikolija podijelila niz fotografija s putovanja te otkrila da se nalazi na skijanju u Italiji.

Fanovi su ubrzo primijetili da je Nikolija otpratila Relju s Instagrama, nakon čega je na društvenim mrežama nastao pravi haos.

– Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju s Instagrama – glasio je jedan komentar na mreži X, koji je pokrenuo lavinu reakcija njihovih fanova.

Ni Nikolija ni Relja se proteklih dana nisu oglašavali povodom ove teme.