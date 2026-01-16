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RASKOL U VEZI

Ljubav na staklenim nogama: Nikolija otpratila Relju

Naime, Nikolija Jovanović je sa polusestrom Teodorom otputovala na skijanje, a tom prilikom uslikala je i gepek automobila prepun stvari

Relja i Nikolija - Avaz
Relja i Nikolija - Avaz
Relja i Nikolija - Avaz
Relja i Nikolija - Avaz
Relja i Nikolija - Avaz
E. A.

16.1.2026

Pjevačica Nikolija Jovanović spakovala je kofere i napustila porodični stan te otputovala iz Srbije, u jeku skandala oko navodne prevare njenog supruga Relje Popovića.

Ona je u međuvremenu i otpratila supruga s Instagrama, što je dodatno podgrijalo nagađanja.

Naime, Nikolija Jovanović je sa polusestrom Teodorom otputovala na skijanje, a tom prilikom uslikala je i gepek automobila prepun stvari.

– Žensko putovanje – napisala je Nikolija Jovanović u opisu fotografije, a mnoge je iznenadilo to što njen suprug Relja Popović nije otputovao s njom.

Kasnije je Nikolija podijelila niz fotografija s putovanja te otkrila da se nalazi na skijanju u Italiji.

Fanovi su ubrzo primijetili da je Nikolija otpratila Relju s Instagrama, nakon čega je na društvenim mrežama nastao pravi haos.

– Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju s Instagrama – glasio je jedan komentar na mreži X, koji je pokrenuo lavinu reakcija njihovih fanova.

Ni Nikolija ni Relja se proteklih dana nisu oglašavali povodom ove teme.

Komentar je, međutim, dala Vesna Zmijanac, koja je upitana kako gleda na priče koje kruže o Relji i navodnim rijaliti učesnicama. Ona je istakla da je sigurna da te informacije nisu tačne.

– Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i djecu više od svega. Takve izlete nikada ne bi napravio, pa sve i da je Cindy Crawford! To nema veze s istinom, dokaza nema – rekla je Vesna Zmijanac za Telegraf.rs.

– Relja mi je obećao, zapravo i on i Nikolija, da će sljedeće godine saditi baštu. Da vidimo. Ja sam ta koja ih gura da idu iz Srbije. Nadam se da će njihove kćerke negdje vani ići na školovanje. Nikolija je već bila preko. Ja se ne pitam mnogo, ali mislim da će Nikolija i Relja razmišljati u tom smjeru. Otišli su porodično na skijanje, ja skijanje ne volim, mene to zamara. Volim kada idemo zajedno na more – istakla je ona.

# NIKOLIJA
# RELJA
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