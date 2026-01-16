Dino Bešlić objavio fotografiju s Halidom Bešlićem koja je mnoge rasplakala: Pjesma u pozadini dala dodatnu težinu

Dino Bešlić na Instagramu je podijelio dirljivu uspomenu na svoga pokojnog oca Halida Bešlića – objavio je rijetku zajedničku fotografiju.

Dino Bešlić dirnuo je srca pratitelja na Instagramu objavivši emotivnu uspomenu na svoga pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića.

Uz dosad neviđenu fotografiju na kojoj su zajedno, u pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma "Oj, zefire", što je cijeloj priči dalo dodatnu emotivnu težinu.

Na fotografiji se vidi opušten i intiman trenutak oca i sina, zabilježen u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i pozornica. Upravo takvi trenuci, daleko od javnosti, danas imaju posebnu vrijednost, a Dinova objava mnoge je podsjetila na snažnu vezu koju je imao s ocem.