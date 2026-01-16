Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTAC I SIN

Dino Bešlić objavio fotografiju s Halidom Bešlićem koja je mnoge rasplakala: Pjesma u pozadini dala dodatnu težinu

Na fotografiji se vidi opušten i intiman trenutak oca i sina, zabilježen u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i pozornica

Borna Jaksic / PIXSELL

E. A.

16.1.2026

Dino Bešlić na Instagramu je podijelio dirljivu uspomenu na svoga pokojnog oca Halida Bešlića – objavio je rijetku zajedničku fotografiju.

Dino Bešlić dirnuo je srca pratitelja na Instagramu objavivši emotivnu uspomenu na svoga pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića.

Uz dosad neviđenu fotografiju na kojoj su zajedno, u pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma "Oj, zefire", što je cijeloj priči dalo dodatnu emotivnu težinu.

Na fotografiji se vidi opušten i intiman trenutak oca i sina, zabilježen u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i pozornica. Upravo takvi trenuci, daleko od javnosti, danas imaju posebnu vrijednost, a Dinova objava mnoge je podsjetila na snažnu vezu koju je imao s ocem.

Halid i Dino. Instagram

Iako rijetko dijeli privatne trenutke, tom objavom Dino je pokazao koliko uspomena na oca i dalje živi u njegovu srcu.

Halid Bešlić ostaje jedna od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, a takve objave podsjećaju da iza velikih karijera uvijek stoje i duboke, ljudske priče.

# HALID BEŠLIĆ
# DINO BEŠLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.