Hana Hadžiavdagić pozirala u kupaćem kostimu na snijegu

Influenserica Hana Hadžiavdagić pohvalila se fotografijama sa zimovanja u Austriji, na kojima pozira u kupaćem kostimu uz snijeg u pozadini.

Na fotografijama se Hana može vidjeti kako sjedi na ivici bazena hotela u Obertauernu, dok se iza nje skijaši spuštaju niz stazu. Na sebi je imala jednodijelni plavi kupaći kostim s bijelim naramenicama i bijelom trakom preko dekoltea.