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ODMARA U AUSTRIJI

Hana Hadžiavdagić pozirala u kupaćem kostimu na snijegu

Osjećaj kao kod kuće, napisala je influenserica uz fotografije

Hana Hadžiavdagić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

16.1.2026

Influenserica Hana Hadžiavdagić pohvalila se fotografijama sa zimovanja u Austriji, na kojima pozira u kupaćem kostimu uz snijeg u pozadini.

Na fotografijama se Hana može vidjeti kako sjedi na ivici bazena hotela u Obertauernu, dok se iza nje skijaši spuštaju niz stazu. Na sebi je imala jednodijelni plavi kupaći kostim s bijelim naramenicama i bijelom trakom preko dekoltea.

Plava tkanina isticala je oblik njenih istreniranih trbušnih mišića, a u prvom planu bile su i njene isklesane noge.

- Osjećaj kao kod kuće - napisala je influenserica uz fotografije.

Na jednoj od njih ljubi supruga Tarika Tabakovića, a na nekoliko drugih se vidi i u samom bazenu.

Fotografije u kupaćem kostimu na snijegu Hani nisu nepoznanica – prethodnih godina pozirala je u sličnim izdanjima čak i na temperaturama od -10 stepeni Celzijusa.

# HANA HADŽIAVDAGIĆ TABAKOVIĆ
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