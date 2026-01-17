Video / Sejo Boy: U Sarajevu neću nastupati dok je Trojke, njihov najveći domet je hapšenje Faće

On je za Avaz TV govorio o povratku na muzičku scenu, osvrnuo se i na društvene anomalije koje često kritizira na društvenim mrežama, a riječi je bilo i o Amiru Pašiću Faći, kojem pruža podršku iako to izaziva kontroverze.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' – Hvala Avazu na svim godinama divne saradnje, od onog perioda prije nego ću se povući, ali i na periodu kada stvari nisu bile najsjajnije i što su pružili podršku.

2' – Uvijek ću biti tu. Govorio sam da se nikada neću vratiti scenu.

3' – Desio se koncert Emira Đulovića, ja sam dokaz da se dobro dobrim vrati. Emir i ja smo imali bratski odnos u muzici, a privatno nismo nikad popili kafu. Pružim mu podršku za koncert i slika postane viralna.

4' – Otišao sam na koncert nakon dugo vremena, dobra je bila atmosfera i neko me hvata za ruku i govori hajde na binu.

5' – Bilo je kao da je riba ponovo došla u vodu. Kasnije sam preslušao snimak da li je to bilo dobro, ponijele su me emocije. Pjevanje mi je bilo u drugom planu, jer izađem i vidim mlade ljudi koji se nisu ni rodili kada sam izbacio pjesmu.

6' – Saša Lazić je autor i tekstopisac Emira Đulovića, pozvao me je da popričamo. Otišao sam u Novi Sad, nisam ništa očekivao. Pjesma mi se dopala, to je presudilo.

7' – Vraćam se na stari stil.

8' – Došao sam iz Berlina sa albumom „Hoću na tvoje rame“. Parirala je pjesma na cijelom putu. Danas su stvari mnogo lakše, danas si neovisan od medija. Na to sam se znao spotaknuti.

9' – Uvijek sam ratove vodio. Današnja publika je izgubila malo senzore za hit, nego se vraćaju pjesme stare po 20 i 30 godina.

10' – Pjesma „Uzimaš mi dušu“ nije tad bila hit, a sada je našla put do publike.

11' – U periodu apstinencije nisam ni slušao muziku. Žena je gasila Zvezde Granda čim dođem.

13' – Nakon jedne pjesme sam tražio da mi se pogura jedna pjesma jer sam stalno dolazio da ih ispoštujem. U koroni sam rekao da neću više dolaziti.

14' – Došlo je do toga da se vani napravi karijera i da dođeš ovdje i onda tek kažu dobro je ovo.

15' – Ovo je tek drugi medij koji me zvao, a zvalo me 15 medija u Srbiji. Drago mi je da ne zavisim od medija, liječi me to.

16' – Moja žena je dala otkaz na poslu. Većina ljudi u strankama i dalje želi da Baljić tu ostane. Želim da uputim kritiku raznoraznim nevladinim organizacijama koje se kao bave zaštitom žena, niko se nije oglasio.

17' – Misle da nas se lako može kupiti. Sistem nikada nije profunkcionirao.

18' – NiP je Narod i nepravda, zašto kritika Delića, zato što njegovom resoru pripada taj Fond gdje je moja supruga dolazila. Poznavao sam ga prije politike, pružao sam mu podršku, bio sam mu brat. A kada sam rekao da supruga ima probleme, očekivao sam da uradi ono za šta je postavljen.

19' – Politikom se nisam bavio, poznavao sam političare jer sam im pjevao, a NiP je najveća prevara koja se desila. Ako sam mu donio glasove, sretan sam što sam mu odbio sada dva glasa. Kaže da nije policija, a ode u Jablanicu i slika se sa pretučenom ženom i sjedi, to može. Gdje su talovi, tu je „Selam alejkum“.

20' – Poražavajuće je da više klikova ima pjevač koji je prije osam godina nešto objavio. Ako je Adnan Delić ministar, šta će slika njegova gdje se dijeli pomoć porodiljama, to je ludilo mozga. Ne daješ svoj novac, radiš za šta si plaćen.

21' – U Njemačkoj smo znali samo ko je Helmut Kol, Gerhart Šreder i Angela Merkel, ostalo nemaš pojma ko je. To su normalni ljudi, nema rotacija. Objavio sam snimak kako se vozila Merkel, dva blindirana auta, rotacije ugašene i dva policijska motora i tišina, nikoga ne čujete.

22' – Treba se znati izboriti s popularnošću. Nije ni meni bilo jednostavno kad u mesari dobiješ bolji komad mesa jer si Sejo ili kad te zovne sa kraja reda i kaže: Hajde ti Sejo.

23' – Na putu do Vas sam čuo da je 90 ljudi slomilo nešto, šta da kažem? Zatvoreni su trotoari jer može pasti snijeg. Ljeti se čuvamo od fasada, zimi od snijega i ledenica, katastrofa živa. Kako da ne pružim podršku Faći, kada sam ja imao probleme, osim vaše televizije su svi bili zatvoreni za mene i nazove me čovjek koji sjedi u potkošulji i puši cigaru, a s kontra strane Amir Pašić Faćo.

24' – Rekao je da mi ne može puno pomoći, nego da dođe i ispriča šta mu se dešava. Kako da mu ne pružim podršku? Tom čovjeku ću dati podršku do smrti, jer je on meni dao kada je meni bila potrebna. S njim sam skoro svaki dan oćejfio kafu, znam kako se ponaša mimo pressica, bole ga sve devijacije u društvu.

25' – Najveći čin Trojke koji je uradila je hapšenje Amira Pašića Faće. To je jedini problem. Sutra kada se nekome ćefne može nekoga uhapsiti, reći će da sam ja rekao nešto protiv Delića u emisiji i jaću ležati 10, 15, 20 dana dok ne dođe dokazni materijal i oni će reći da ovo možda i nema osnove.

26' – Imali smo slučajeve zlostavljanja djece u Tuzli i Sarajevu i dešava se da se neki brane sa slobode. Imate s druge strane Jablanicu, ljudi se mrznu u kontejnerima, imate 101 visoki kriminal, ali je riješen problem Faće.

27' – Ima li neko pravo da ima druga koji je počinio ubistvo? Ima. A Faćo je samo psovao. Šta mislite da ja mislim o onom direktoru, da li bih mu odnio cvijeće ili potkačio određeni broj najmilijih.

28' – Kada sam sjedio s Faćom, prilazili su brojni političari i kakvim tonom su razgovarali s Faćom. Imao sam probleme.

29' – Ubijeđen sam da će se ovo obiti o glavu ovo NiP-u. Ne poznajem čovjeka koji o njima išta pozitivno govori, imaju u meni neprijatelja. Radit ću im antireklamu.

30' – Ne postoji ni privid demokratije, Faćo leži, zato sloboda za Faću.

31' – Nije vrijeme za Dom mladih, mislim da u Sarajevu neću nastupati zbog ove situacije, bile bi dojave u bombi. Možda nakon oktobra, onda slavlje jedino.

32' – Nemam namjeru dugo ovo raditi. Ne vidim se u politici.

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