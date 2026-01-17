Burna ljubavna prošlost Edite: Bivši dečko uhapšen, za drugog rekla da je boli k**a i bacila mu cvijeće, Karleuša optužila da joj je spavala s momkom...

- Jao ljudi, dobila sam cvijeće od svog bivšeg dečka s kojim sam bila 5 godina. Ako neko može da snimi bilo bi divno, jer želim da mu poželim i da mu kažem da me boli k**a i da se nikad neću pomiriti s njim. D*vaj ga - uzviknula je Edita i bacila cvijeće u publiku, a potom nastavila nastup.

On je čak, prije dvije godine kada su raskinuli probao da je osvoji ponovo, pa joj je poslao cvijeće na nastup koji je u januaru 2024. godine održala u Budvi, ali, uslijedio je "hladan tuš".

Edita Aradinović privatni život vješto krije od javnosti, ali jednom prilikom je na Instagramu objavila sliku s mišićavim momkom za kog su mediji pisali da joj je dečko Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je živio u Dubaiju.

Iako je svaki put probala da sakrije dečka, nije joj baš pošlo za rukom, jer se javnost gotovo uvijek interesovala ko to ljubi fatalnu Editu.

Edita je na medijskoj sceni prisutna godinama unazad, a pored pjesama, često je znala da puni novinske stupce i svojim emotivnim izborima.

Pjevačica Edita Aradinović je u srećnoj vezi već neko vrijeme, a njeno srce osvojio je Nenad Stević s kojim čeka bebu.

Dvije godine prije ovog javnog rata, pjevačica je objavila jednu s fotografiju s tadašnjim navodnim dečkom. Lice mu je prekrila, a ime nikada nije otkrila, samo je poručila: "Ljubavi, osvojićemo svijet zajedno".

Posvećene pjesme i tetovaža

Edita je svojevremeno priznala da je pjesmu "Magnum" posvetilla najvećoj ljubavi, isto kao i naredni singl koji je istetovirala na ruci, "00:08".

- "Magnum" je posvećen čovjeku koji je moja ljubav najveća, a mislim da on to nikada neće shvatiti. Istom tom čovjeku posvećujem i pjesmu "Melek”". Tužna priča - iskreno je priznala Edita svojevremeno.

Karleuša: Ne znam da sam ikad bila s 'njenim dečkom'

U aprilu 2024. izbio je "rat" između Jelene Karleuše i Edite Aradinović, a sve je počelo od Editine izjave da Jelenini albumi "Alfa" i "Omega" "nisu njena šolja čaja".

Edita je nakon toga objavila niz Instagram storija u kojima je Karleušu optužila da joj je "bila sa dečkom", uz niz prozivki.

- To što govori Edita, govori o njoj - rekla je tada Jelena.

Gostujući u podkastu Bokija 13 , 29. decembra 2025., Jelena je o Editi rekla sledeće.

- Ona je mene napala da sam joj bila sa dečkom, a nisam. Prvo, nit znam ko joj je dečko... - počela je Jelena.

- Ali, ja s kim god da se petljam ili nešto imam, ne pitam da li su zauzeti ili... Ne postoji druga, mislim... Stvarno ne znam da sam ikad bila s njenim dečkom - zaključila je Karleuša.

Veza ili marketinški trik sa Denijem

Šuškalo se i da je pjevačica 2012. godine imala romansu sa kolegom Denijem Boneštajem, nakon što je on izašao iz zatvora. Kako je tada ispričao on je završio iza rešetaka u Njemačkoj nakon tuče u jednom klubu poslije koje je momak pronađen mrtav u stanu. Kako su tada izvori otkrili upravo Edita mu je navodno pomogla da izađe iz depresije, a upoznali su se kroz posao.

Deni je u avgustu 2024. ispričao kako je sve sa Editom bio marketinški trik, kako bi što bolje izreklamirali pjesme koje su tada objavili.

On je istakao i kako je Edita nekoliko dana nakon što se pojavila informacija o njima, pjevačica objavila fotografiju s tadašnjim dečkom.

Iako nikada zvanično nije otkrila ime nekog dečka ili potvrdila šuškanja o kojima se pričalo, Edita je u nekoliko navrata govorila o anegdotama koje je imala s bivšim momcima.

"Pojela sam SIM karticu"

Pjevačica je jednom prilikom partneru u telefonu našla poruke od druge djevojke, zbog čega pobesnila: "Ja sam mu našla poruke u telefonu, slagao je da me nije prevario, ja sam povjerovala. On je izmislio priču da mu je ispao telefon, da su našli neki vaterpolisti, pa su vratili. Stigla mu je poruka od nje, ja sam uzela telefon razbila i pojela sim karticu, a nije bila mikro sim, nego ona veća", pričala je Edita više puta, a u emisiji "Amidži šou" prisjetila se kako je jednom razlupala kola:

"Razbila auto, ali to je bilo baš davno. Bila sam mlađa nego Ljupka Stević! Uzela sam kamen i bacila mu na šoferku... Bila sam mlada!", ispričala je pjevačica koja se svojevremeno našla u centu pažnje.

Demantovala vezu sa Filipom Miletićem, ali potvrdila da je bila zaljubljena

Edita je svojevremeno ušla u velik sukob sa poznatim komopozitorom Filipom MIletićem s kojim je imala i poslovnu saradnju. To je prekinuto, nakon čega se špekulisalo da je bila u vezi s njim, što je ona demantovala.

- S Filipom nije tako. S njim ne govorim i mislim da neću. Te priče da smo bili u vezi to nije tačno. Samo sam ja bila zaljubljena u njega. Ovo prvi put kažem. Ja sam u njega gledala kao u Boga, i on je meni bio uzor. Imala sam prema njemu i strahopoštovanje. Uvijek kada smo bili na sastancima samo sam njega pomno slušala. Ali njegov odnos prema meni nije bio ispravan. Bila sam mlada i trebao mi je ne samo autoritet već i emotivna podrška. Nikad mu nisam rekla da sam zaljubljena u njega, ali možda je on primjetio. Znao je moju slabu tačku, znao je šta će da me zaboli i znao je kako će neka njegova riječ da me zaboli. Ne bih rekla da je to bila emotivna manipulacija, ali tako sam to doživljavala. Umio je i da me rasplače. Ja sam izašla iz benda nakon pet godina jer sam shvatila da sam se pogubila - rekla je Aradinovićeva za Fullscreen Media.