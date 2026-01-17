Jelena Karleuša bijesna zbog grudvanja Ane Bekute: 'Ko je sljedeći, Lepa Lukić?'

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić, gdje je progovorila o nedavnom napadu na Anu Bekutu tokom koncerta u Čačku.

Oštar komentar

Tom prilikom osvrnula se i na to zašto mnogi pjevači izbjegavaju da komentarišu ovakve slučajeve nasilja.

- Neki pjevači kada je bio slučaj s Jelenom Karleušom nisu htjeli da daju komentar, pričamo prije svega o nasilju nad ženama - rekla je novinarka Tamara Matić.

- Ni u jednoj zemlji na planeti publika ne napada pjevača dok pjeva. Moram da kažem u ime svoje branše da se pjevači plaše, sve se lomi na njima. Za razliku od glumaca i "punjenih paprika" kojima država mnogo daje za serije i filmove, oni se ubiše da blate državu. Pjevači za razliku od glumaca ne dobijaju ništa. Gledaju kako sam ja, koja je rekla prošla golgotu, ne preporučujem im, sada je došlo do toga da se napadaju žene. Šta je sljedeće? Lepa Lukić? - istakla je Karleuša.

Ona je dodala da nema mnogo onih koji bi javno komentarisali ovakve situacije.

- Nema spiska ljudi koji bi dali komentar na tu temu. Bolje da se smijem, nego da plačem.

- Onakva mržnja i histerija! Ja da sam bila na koncertu ja bih stala ispred Ane, bacila bih se i fizički obračunala sa njima. Ovdje su se ljudi sklonili i dopustili maltretiranje jedne starije žene. Srbi nisu bili takvi nikad, uvijek su se borili protiv agresije. Šutjeli su i sklonili se za Anu Bekutu, dotakli smo dno. Na piku smo svima, šta god da bude sutra, meni je srce i obraz čisto - rekla je Karleuša.

Anu ismijavali

Pjevačica je kritikovala i komentare koji su uslijedili na račun Ane Bekute, ističući da je bilo neopravdanog podsmijavanja jer se pjevačica povukla da bi sačuvala sigurnost:

- Anu ismijavaju što se sklonila i pjevala iz kombija da je ne bi povredili. Pitanje je da li je ona malo parica odnijela kući, ona je te pare morala da rasporedi...

Podsjetimo, Anu je 13. januara grupa građana zasula grudvama dok je pjevala doček Srpske nove godine na Trgu u Čačku.

Podsjetimo, Anu je 13. januara grupa građana zasula grudvama dok je pjevala doček Srpske nove godine na Trgu u Čačku.

Manja grupa pojedinaca iz publike izazvala je pjevačicinu reakciju i djelimični prekid koncerta, pošto su Anu i njene muzičare gađali grudvama.