Kit Urban započeo život sa 32 godine mlađom pjevačicom: Žive zajedno?

Country muzičar Kit Urban (Keith Urban, 58) nakon razvoda od glumice Nikol Kidman (Nicole Kidman) započeo je zajednički život sa svojom novom partnericom, pjevačicom Karli Skot Kolins (Karley Scott Collins, 26), navodi izvor.

- Čujem da on ima nekoga i da zbog toga djevojke javno podržavaju majku - kazao je izvor za DailyMail, misleći na kćerke bivšeg para, 17-godišnju Sandej (Sunday) i 15-godišnju Fejt (Faith).

Dodao je da su one aktivnije na društvenim mrežama nakon što su se njihovi roditelji razveli i da na taj način iskazuju podršku svojoj majci.

- Od prekida, stalno viđate nju i djevojke na njenim društvenim mrežama i na drugim fotografijama. Bile su s njom u Parizu i Sydneyu. Objavila je fotografije na kojima učestvuju u trci Turkey Trot na Dan zahvalnosti, što je zaista neobično jer ona vodi privatan život. Svaki put kada ih vidite, drže se za ruke. Izgleda kao da žele poručiti: "'Same smo protiv cijelog svijeta" - rekao je.

S druge strane, Kit Urban trenutno radi na novom albumu, a njegova veza s Karli Skot Kolins sve je ozbiljnija. Izvor tvrdi da muzičar nije prevario Nikolu Kidman s njom.

Kit Urban i Nikola Kidman bili su u braku od 2006. do 2025. godine. Nikol Kidman je prethodno bila udata za Toma Krusa (Tom Cruise), s kojim ima kćerku Belu (Bella) i sina Konora (Connor).