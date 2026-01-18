Ana Nikolić sjela na pod u tržnom centru: Bacila kaput i zauzela neobičnu pozu

Na fotografiji koju je podijelila, Ana sjedi na podu u tržnom centru, obučena u zebrasti komplet i sunčane naočale, dok su njen kaput i torba odloženi pored nje.

Pjevačica Ana Nikolić ne prestaje da privlači pažnju na društvenim mrežama, a njena posljednja objava izazvala je brojne reakcije.

Dan ranije, Nikolićka je objavila i slike iz restorana, gdje je ležala na kuhinji i nazdravljala sa okupljenima. Njena spontanost oduševila je osoblje, pa su mnogi poželjeli da se fotografišu sa pjevačicom.

Podsjetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, nakon burnog perioda i brojnih sukoba, dali su još jednu šansu svojoj vezi.

Nakon što su viđeni zajedno u šopingu u Beogradu, Rale je prokomentarisao njihov odnos i otkrio sve o pomirenju.

Kompozitor je bio raspoložen i iznenađen pitanjima o obnovi veze sa Anom Nikolić.

- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najprije Rale za Blic, a nakon podsjećanja na njihove svađe, kroz smijeh je poručio:

- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.

Na pitanje o dugo najavljivanoj svadbi, Rale nije želeo da ulazi u detalje:

- Lijepo nam je, hvala vam.

Ana je nedavno prošla kroz agoniju na putovanju u Dubaiju gde je bila sa Raletom, a odakle su se odvojeno vratili u Beograd zbog sukoba.

- Dok su me izbacivali iz hotela on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gdje je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čovjeka nije bilo! Mijenjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - rekla je prvo Ana u podkastu Bokija 13.