Katarina Živković progovorila o svadbi, planovima i životu sa Stojketom: Voljela bih djevojčicu

Katarina Živković i njen partner Nebojša Stojković Stojke imaju sina, a pjevačica je sada pričala o planovima za budućnost.

Pjevačica je progovorila o svadbi i da li se ona uskoro očekuje.

Na pitanje kada će stati na ludi kamen, rekla je:

- Dovoljno sam luda, tako da ne brinite!

Na konstataciju da se u posljednje vrijeme mnogo priča o njenom ljubavnom životu, kazala je:

- To je do planeta, ali ja nikada neću reći da sam prezadovoljna, uvijek može još i ja ću nastaviti da radim kako treba - rekla je Kaća pa progovorila o prinovi.

- Biće kako Bog kaže, ali ja bih voljela da dobijem djevojčicu. Mene je uloga majke promijenila, jer sam prvo majka pa sve ostalo i ništa mi za moje dijete nije teško - rekla je Katarina pa se osvrnula na to što njena bivša cimerka Milica Todorović uskoro treba da se porodi: