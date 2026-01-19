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Katarina Živković progovorila o svadbi, planovima i životu sa Stojketom: Voljela bih djevojčicu

To je do planeta, ali ja nikada neću reći da sam prezadovoljna, uvijek može još i ja ću nastaviti da radim kako treba, rekla je Kaća

Katarina Živković - Avaz
Katarina Živković - Avaz
Katarina Živković - Avaz
Katarina Živković - Avaz
Katarina Živković - Avaz
+7
A. O.

19.1.2026

Katarina Živković i njen partner Nebojša Stojković Stojke imaju sina, a pjevačica je sada pričala o planovima za budućnost.

Pjevačica je progovorila o svadbi i da li se ona uskoro očekuje.

Na pitanje kada će stati na ludi kamen, rekla je:

- Dovoljno sam luda, tako da ne brinite!

Na konstataciju da se u posljednje vrijeme mnogo priča o njenom ljubavnom životu, kazala je:

- To je do planeta, ali ja nikada neću reći da sam prezadovoljna, uvijek može još i ja ću nastaviti da radim kako treba - rekla je Kaća pa progovorila o prinovi.

- Biće kako Bog kaže, ali ja bih voljela da dobijem djevojčicu. Mene je uloga majke promijenila, jer sam prvo majka pa sve ostalo i ništa mi za moje dijete nije teško - rekla je Katarina pa se osvrnula na to što njena bivša cimerka Milica Todorović uskoro treba da se porodi:

Stojke i Kaća. Nikola Tomić / Društvene mreže

- Nismo se čule skoro, ali ja Milici želim sve najbolje i uvijek sa tu za nju, šta god da joj treba - dodala je Katarina i otkrila da u svom stanu ima mnogo svojih portreta:

- Moja kuća je moj hram, što više mene na slikama da bude - dodala je Katarina u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Katarina Živković prije dvije godine dobila je sina kojem je dala ime Stefan, a nedavno je progovorila o majčinstvu i otkrila kroz kakvu agoniju je prošla tokom dojenja bebe.

- Željela bih da čuju buduće mame, isto što bih ja voljela da sam znala u tom momentu, vezano je za kreme kojima se mažu bradavice. Bradavice su jako bolne, i onda me je zatekla jedna vaša koleginica kako mažem tu kremu i rekla mi je da ću ja time otrovati svoje dijete. Bila sam uplašena, bacila sam kremu i dobila sam ragade koje su bile izuzetno bolne. Međutim, ja sam nastavila da koristim tu kremu i ona je mene izliječila - ispričala je Katarina u podkastu "Kompas".

# KATARINA ŽIVKOVIĆ
# PJEVAČICA
# DJEVOJČICA
# NEBOJŠA STOJKOVIĆ
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