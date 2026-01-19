Pjevačica otkrila detalje: Imala sam porok, pijem terapije

Pjevačica Teodora Džehverović postala je poznata široj javnosti tokom učešća u rijaliti programu „Zadruga“, nakon čega je nastavila da gradi svoj put na estradi.

Teodora je danas osoba puna pozitivne energije, ali to nije uvijek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz težak period i da je tada psihički pala.

Ispričala je da je bolovala od bulimije.

– Desila se bulimija jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Bila sam psihički pala u tom periodu, ali sam iz svega toga izašla kao pobjednik i danas se na sve to smijem. To je zaista bio veliki problem. Mrzila sam sebe kada se ne bih ispovraćala. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su jele šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se – ispričala je Teodora prije nekoliko godina u svojoj ispovijesti.

Danas posvećuje mnogo pažnje svom izgledu, a ono što joj se nije dopadalo na sebi korigovala je estetskim zahvatima. Prije nekoliko godina povećala je i grudi.

Nedavno je govorila i o zdravstvenim problemima s kojima se suočila.

– Trenutno ne previše. Pijem ašvagandu zbog povišenog kortizola, magnezij i ulje origana. Vadila sam krv i moj kortizol je dosta iznad granice. Granica je 550, a kod mene je 815 – otkrila je pjevačica.