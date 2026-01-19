Novo suđenje: Princ Hari na sudu s britanskim magazinom

Princ Hari, Elton John i još pet javnih ličnosti bili su žrtve masovnog hakiranja telefona i drugih nezakonitih radnji moćnog britanskog lista Daily Mail, u kojima su, prema navodima, učestvovali članovi upravnog odbora, urednici i dio novinara, izjavio je u ponedjeljak njihov advokat pred sudom.

Britanska kraljevska porodica i ostali tužitelji optužili su kompaniju Associated Newspapers za nezakonito ponašanje u periodu od 1993. do 2011. godine, ali i nakon toga, u jednom od najznačajnijih građanskih postupaka u Velikoj Britaniji posljednjih godina. Associated odbacuje optužbe i naziva ih dijelom koordinirane zavjere protiv slobodnog tiska.

Hakiranje mobitela i prisluškivanje

Tokom devet sedmica suđenja, pravni tim koji zastupa Harryja, Eltona Johna i ostale tužitelje – među kojima su Johnov suprug David Furnish, glumice Liz Hurley i Sadie Frost, aktivistica Doreen Lawrence i bivši zastupnik Simon Hughes – tvrdit će da su privatni istražitelji, angažirani od strane Daily Maila, nezakonito pribavljali informacije.

Advokat David Sherborne naveo je da se radilo o hakiranju glasovnih poruka, prisluškivanju fiksnih telefona i pribavljanju privatnih informacija prevarom, poznatom kao „blagging“.

– Nema sumnje da su se i novinari i rukovodioci Maila angažirali ili bili saučesnici u nezakonitom prikupljanju informacija koje je uništilo živote brojnih ljudi – naveo je Sherborne u sudskim dokumentima.

Harry se pojavio na sudu

Princ Hari, koji već godinama optužuje britanske tabloide da su doprinijeli smrti njegove majke princeze Diane 1997. godine, prisustvovao je ročištu zajedno s ostalim tužiteljima.

U izjavi dostavljenoj sudu, Harry je naveo da je nezakonito djelovanje bilo „zastrašujuće“ za njegove najbliže i da je stvorilo ogroman pritisak na njegove lične odnose.

– Uznemirujuće je osjećati da se svaki moj pokret, misao ili osjećaj prate i nadziru samo kako bi Mail na tome zarađivao – naveo je Harry.

Associated Newspapers negira nezakonito djelovanje i tvrdi da su tužbe trebale biti podnesene ranije.

Rat s britanskim tabloidima

Odluka sudije Matthewa Nicklina mogla bi ozbiljno ugroziti ugled lista, ali i rezultirati sudskim troškovima koji se procjenjuju na desetine miliona dolara.

Za Harryja je ovo završna faza njegovog dugog pravnog rata protiv britanskih tabloida, koji, kako je rekao, vodi s ciljem da se odgovorni u medijima pozovu na odgovornost.

Već je ostvario pobjedu protiv Mirror Group Newspapers, kada je Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva 2023. presudio da je bio žrtva opsežnog hakiranja telefona, te mu dosudio oko 180.000 dolara odštete.

U januaru 2025. godine Hari je ostvario još jednu pobjedu, nakon što se izdavačka kuća News Group Newspapers Ruperta Murdocha nagodila s njegovim advokatima i prvi put priznala nezakonite radnje tabloida The Sun, uz obećanje isplate značajne odštete.