Lepa Brena o seksu s Bobom Živojinovićem: Šest dana nismo izlazili iz sobe, zidovi su popucali

Lepa Brena i njen sin Viktor Živojinović gostovali su u podcastu Vostcast. Ona je, između ostalog, dala mladima savjet kada je riječ o braku te iznenadila izjavom o seksu sa svojim suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem.

Voditelj Vojislav Panjković ju je pitao za savjet mladima kako da budu sigurni da su pronašli pravu osobu za sebe.

- Moraš da pratiš svoj intelekt i svoju intuiciju - rekla je i dodala da mladi trebaju živjeti zajedno kako bi se što bolje upoznali. Smatra da je prava ljubav davanje maksimalne slobodne svom partneru ili partnerici da kreira svoj socijalni i poslovni život, kao i zajednički, ljubavni život bez ljubomore.

- Sloboda je jedini način da ti znaš da ta osoba neće nikada ništa uraditi da povrijedi vašu ljubav. Može da ide gdje god hoće, može da bude gdje god hoće, s kim god hoće, jer mi smo žene danas... Puno radimo s mnogo muškaraca. Dobro, ja priznajem da danas ima i gej nekih veza. Danas je to mnogo, previše freedom. Mnogo je sve transparentno, ali vjerujem i dan-danas da su povjerenje i sloboda jedina prava ljubav između dvoje ljubav - između ostalog je kazala.

Rekla je i da dvoje ljudi treba da žive zajedno da bi shvatili koliko život može da bude komplikovan. Dalje je navela da zajednički život ubije ludačku strast koja vlada na početku veze.

- Ja i Bobo kad smo se upoznali, šest mjeseci nismo izašli iz sobe. Nas dvoje smo otišli u Interkontinental - kazala je. Ovom izjavom iznenadila je voditelje pa dodala da ona ima puno godina i da su već baka i deka. Dalje je spomenula da ipak nije riječ o mjesecima, nego danima.

- Ja pričam sad o cijelom svom životu. Šta? Mislite da nismo imali, da nismo izašli šest dana iz sobe, da je to bio samo seks? Pa hvala bogu da jeste tako bilo. To se desilo tada kada je trebalo da se desi. Je l' vi znate zašto je renoviran hotel Interkontinental, četvrti sprat? Samo smo bili na vodi. Znaš, dođe hrana. Koga, bre, interesuje hrana? Nemoj hranu da mi spominješ u ovom trenutku. Nema hrane, ništa, samo voda, tri zalogaja. Onda su poslije taj četvrti sprat renovirali jer su popucali zidovi - rekla je.