Osuđen prijatelj Čedomira Jovanovića: Aleksandru zabranjena vožnja nakon privođenja

Najbliži prijatelj i saradnik lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos osuđen je po hitnom postupku nakon što je jučer priveden na Senjaku, saznaje Telegraf.rs.

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje mu je odmah izrekao novčanu kaznu i višemjesečnu zabranu upravljanja vozilom.

Time je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog djela grada.

Detalji policijske akcije

Kos je zaustavljen u nedjelju u ulici Vase Pelagića dok je upravljao automobilom marke "Toyota". Policijska patrola je, primijetivši rizično ponašanje vozača, odmah reagovala i isključila ga iz saobraćaja. Zbog težine prekršaja, on nije pušten uz redovnu prijavu, već je momentalno sproveden kod dežurnog sudije.

Žestok udar po džepu i dozvoli

Sudija za prekršaje donio je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 mjeseca.

Kazneni bodovi: Pored navedenog, u evidenciju će mu biti upisani i kazneni poeni u skladu sa zakonom.