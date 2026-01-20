Video / Rijanu udarila vrata zbog tjelohranitelja, njena reakcija je hit

Rijana je jedna od najzgodnijih i najljepših pjevačica na stranoj sceni, a nedavno je imala mali peh koji je u jednu ruku bio neprijatan, ali i smiješan.

Snimak je postao viralan, a mala nezgoda dogodila se prilikom njenog izlaska iz jednog hotela u Njujorku.

Pjevačica je u gradu boravila zbog svog partnera A$AP Rokija, s kojim ima troje djece, a koji se pripremao za svoj debitantski nastup u emisiji “Saturday Night Live”, u sklopu promocije četvrtog albuma “Don’t Be Dumb”. Par je prethodnih dana viđen kako uživa u izlascima po Njujorku – od večera do žurki povodom izlaska albuma.

U videu koji je preplavio mreže vidi se kako velika muzička zvijezda izlazi iz hotela “Four Seasons” u pratnji tjelohranitelja.

Kada se približavala izlazu, vrata su se zaljuljala unazad i udarila je, a ona nije dramila. Nasmiješila se u svom stilu nonšalantno a onda je dobacila svom tjelohranitelju: “Kakav ste Vi džentlmen?”.

Njena opaska odmah je pokrenula raspravu na internetu.

Dok su jedni stali na Rijaninu stranu i tvrdili da je tjelohranitelj jednostavno trebao da pridrži vrata, drugi su istakli da mu to zapravo nije posao.

- On je njen tjelohranitelj, a ne dečko. Trebalo bi da zna razliku - napisao je jedan korisnik.