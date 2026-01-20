Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOLIVUD

Neprijatan trenutak: Dejvid Bekam ignorisao pitanja o porodičnoj drami sa sinom Bruklinom

Bruklin je otvoreno govorio o svojoj odluci da se distancira od roditelja

Instagram

E. A.

20.1.2026

Dejvid Bekam je u Davosu u Švajcarskoj ignorisao pitanja novinara o izjavi njegovog sina Bruklina, koja se tiče porodičnih nesuglasica.

Bekam je na Svjetskom ekonomskom forumu učestvovao u snimanju epizode podcasta Reconsidering, a ovo mu je prvo pojavljivanje u javnosti otkako je njegov najstariji sin objavio opširnu izjavu o porodičnom sukobu, piše Daily Mail.

Sportska legenda, koji je bio u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu, izgledao je iscrpljeno i neprijatno dok je pozirao za fotografije.

Kada ga je Skaj njuz pitao: “Dejvide, imaš li poruku za Bruklin ovog jutra?“, brzo se okrenuo i otišao, odbijajući da odgovori na drugo pitanje o tome da li je razočaran što su porodična pitanja objavljena.

Snimak je nastao neposredno prije podkast intervjua za Radio Davos, u epizodi „Re-thinking“ sa autorom Adamom Grantom, u kojoj će Dejvid govoriti o otpornosti, neuspjehu, žaljenju i razočaranju dok se nosi sa porodičnim problemima. Intervju će biti emitovan u srijedu.

Bruklin je otvoreno govorio o svojoj odluci da se distancira od roditelja.

On i njegova supruga Nikol Pelc navodno su posljednjih mjeseci preskakali glavne porodične događaje, uključujući 50. rođendan Dejvida Bekama i njegovo viteštvo.

# DJEVID BEKAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.