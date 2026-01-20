Neprijatan trenutak: Dejvid Bekam ignorisao pitanja o porodičnoj drami sa sinom Bruklinom

Dejvid Bekam je u Davosu u Švajcarskoj ignorisao pitanja novinara o izjavi njegovog sina Bruklina, koja se tiče porodičnih nesuglasica.

Bekam je na Svjetskom ekonomskom forumu učestvovao u snimanju epizode podcasta Reconsidering, a ovo mu je prvo pojavljivanje u javnosti otkako je njegov najstariji sin objavio opširnu izjavu o porodičnom sukobu, piše Daily Mail.

Sportska legenda, koji je bio u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu, izgledao je iscrpljeno i neprijatno dok je pozirao za fotografije.

Kada ga je Skaj njuz pitao: “Dejvide, imaš li poruku za Bruklin ovog jutra?“, brzo se okrenuo i otišao, odbijajući da odgovori na drugo pitanje o tome da li je razočaran što su porodična pitanja objavljena.