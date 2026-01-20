Bruklin Bekam otkrio sve: "Brend Bekam i moja porodica su čista laž, sve glume na mrežama"

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, šokirao je javnost otvorenom i emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj je prvi put bez zadrške progovorio o dugogodišnjem porodičnom raskolu. U objavi od šest stranica, 26-godišnji kuhar i preduzetnik istakao je da ne želi pomirenje s porodicom i da je konačno odlučio da, kako kaže, "po prvi put u životu zauzme stav za sebe".

U središtu sukoba su Bruklin i njegova supruga, glumica i nasljednica Nikola Pelc, zbog čega su posljednjih mjeseci izostali s važnih porodičnih događaja – uključujući Dejvidov 50. rođendan i vijest o njegovom viteškom ordenu.

Bruklin je u ispovijesti naveo da je godinama šutao kako bi zaštitio privatnost porodice, ali da su, prema njegovim riječima, roditelji i njihov PR tim nastavili plasirati "neistine" u medije, što ga je navelo da iznese vlastitu priču.

- Ne želim pomirenje sa porodicom. Nisam pod ničijom kontrolom – prvi put u životu stojim iza sebe - napisao je.

Dodao je da je odrastao u okruženju u kojem su "performativne objave na društvenim mrežama, lažni odnosi i porodični događaji za kamere" bili sastavni dio svakodnevnog života.

- Moja porodica je godinama gradila sliku savršene zajednice. Ali iza te fasade krile su se manipulacije i laži - poručio je.

Svadba kao početak sukoba

Bruklin tvrdi da je pravi lom nastupio tokom priprema za njihovu svadbu 2022. godine. Navodi da su roditelji "neprestano pokušavali da unište njihov odnos", te da je Viktorija u posljednjem trenutku odustala od izrade Nikoline vjenčanice, iako je mlada bila presretna zbog te ideje.