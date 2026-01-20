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ŠOKIRAO SVIJET

Bruklin Bekam otkrio sve: "Brend Bekam i moja porodica su čista laž, sve glume na mrežama"

Prvi put je bez zadrške progovorio o dugogodišnjem porodičnom raskolu

Porodica Bekam. Photo by Grant Pollard/Invision/AP

M. Až.

20.1.2026

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, šokirao je javnost otvorenom i emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj je prvi put bez zadrške progovorio o dugogodišnjem porodičnom raskolu. U objavi od šest stranica, 26-godišnji kuhar i preduzetnik istakao je da ne želi pomirenje s porodicom i da je konačno odlučio da, kako kaže, "po prvi put u životu zauzme stav za sebe".

U središtu sukoba su Bruklin i njegova supruga, glumica i nasljednica Nikola Pelc, zbog čega su posljednjih mjeseci izostali s važnih porodičnih događaja – uključujući Dejvidov 50. rođendan i vijest o njegovom viteškom ordenu.

Bruklin je u ispovijesti naveo da je godinama šutao kako bi zaštitio privatnost porodice, ali da su, prema njegovim riječima, roditelji i njihov PR tim nastavili plasirati "neistine" u medije, što ga je navelo da iznese vlastitu priču.

- Ne želim pomirenje sa porodicom. Nisam pod ničijom kontrolom – prvi put u životu stojim iza sebe - napisao je.

Dodao je da je odrastao u okruženju u kojem su "performativne objave na društvenim mrežama, lažni odnosi i porodični događaji za kamere" bili sastavni dio svakodnevnog života.

- Moja porodica je godinama gradila sliku savršene zajednice. Ali iza te fasade krile su se manipulacije i laži - poručio je.

Svadba kao početak sukoba

Bruklin tvrdi da je pravi lom nastupio tokom priprema za njihovu svadbu 2022. godine. Navodi da su roditelji "neprestano pokušavali da unište njihov odnos", te da je Viktorija u posljednjem trenutku odustala od izrade Nikoline vjenčanice, iako je mlada bila presretna zbog te ideje.

Bruklin i Nikola. Instagram

Posebno bolan trenutak bio je njihov prvi ples na svadbi.

- Umjesto romantičnog plesa sa suprugom, moja majka me je dočekala na bini i plesala sa mnom pred 500 gostiju, što me ponizilo - napisao je Bruklin, dodajući da su se on i Nikola kasnije odlučili obnoviti zavjete bez prisustva njegove porodice.

Optužbe za ucjene i emotivne napade

Bruklin je naveo da su roditelji pokušali da ga primoraju da potpiše ugovor kojim bi se odrekao prava na svoje ime, što bi, prema njegovim riječima, imalo posljedice po njega, suprugu i buduću djecu.

- Kada sam odbio, nikada me više nisu gledali isto - istakao je.

Tvrdi i da su članovi porodice govorili da Nikola "nije krv" i da "nije prava porodica", te da su čak i njegova braća bila podsticana da ga napadaju na društvenim mrežama.

Razlozi izostanka s Dejvidovog rođendana

Bruklin je objasnio i zašto nisu prisustvovali Dejvidovoj raskošnoj rođendanskoj proslavi.

- Nedjeljama smo bili u Londonu, čekajući da nas primi. Kada je konačno pristao, uslov je bio da Nikola ne dođe. To je bio šamar - napisao je.

Kasnije, tvrdi, porodica ga nije željela vidjeti ni tokom boravka u Los Anđelesu.

"Brend Bekam uvijek na prvom mjestu"

Na kraju, Bruklin je istakao da je kod njegove porodice imidž važniji od emocija.

- Kod njih se ljubav mjeri brojem objava na mrežama i pojavljivanjima pred kamerama. Brend Bekam je uvijek na prvom mjestu - napisao je.

Dodao je da je godinama trpio jaku anksioznost, ali da je ona nestala kada se distancirao od porodice.

- Prvi put se budim miran. Pronašao sam spokoj i olakšanje. Moja supruga i ja želimo život bez manipulacije, bez lažne slike, samo mir, privatnost i sreću.

Potpuno prekinuti odnosi

Prema Daily Mailu, prošlog ljeta odnosi su zahladneli do te mjere da je Bruklin tražio da komunikacija sa roditeljima ide isključivo preko advokata. Iako nema sudskog postupka, jasno je da su rane duboke.

Ipak, ostao je u kontaktu sa bakama i dekama s obje strane, što predstavlja jedinu emotivnu vezu s porodicom koju još nije prekinuo.

Njegova iskrena ispovijest odjeknula je širom svijeta, dok se Bekamovi zasad nisu oglasili. Jedno je sigurno – slika savršene porodice, koju su godinama gradili pred očima javnosti, više nikada neće biti ista.

# DAVID BECKHAM
# VICTORIA BECKHAM
# BROOKLYN BECKHAM
# NICOLA PELTZ
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