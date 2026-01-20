Aleksandar Kos nakon privođenja: "U policiji sam dijelio autograme, izdržat ću sve ovo zbog Čedomira i njegove djece"

- Jučer me je u rutinskoj kontroli zaustavila saobraćajna policija koja je, nakon što je vidjela da se radi o meni, morala obavijestiti šefa smjene, jer se, navodno, postupa s javnom ličnošću. Tako sam i ja saznao da sam javna ličnost - naveo je Kos.

- U redu, oko nas je sve ludo, ali mi smo u tom ludilu najnormalniji i tako je bilo i ovaj put. Žao mi je ako ću nekome od novinara pokvariti reputaciju, ali sve što je o meni napisano toliko je šokantno da su čak i policajci koji su sa mnom pili kafu bili zatečeni. Moram reći da su bili izuzetno korektni i da su učinili sve kako bi se razriješila situacija u kojoj sam se iznenada našao - započeo je Kos.

Kako navodi, sve što mu se dogodilo, prema njegovim riječima, povezano je s tim što je prijatelj Čedomira Jovanovića.

Aleksandar Kos oglasio se opširnom porukom u kojoj je iznio svoju verziju događaja o tome kako je proveo noć i jutro, nakon što je 20. januara priveden na Senjaku.

Prema njegovim riječima, nakon toga je izvršena provjera dokumenata.

- Nakon provjere moje lične karte i vozačke dozvole, sistem je pokazao da mi je adresa pasivizirana. Rečeno mi je da imaju na hiljade takvih slučajeva i da je zbog toga zakon promijenjen. Građani se zbog toga izvode pred prekršajnog sudiju, koji im izriče kaznu. To je značilo da moram sačekati jutro, kada sud počinje s radom. Tako sam proveo noć u druženju s policijom, pravio selfije s ljudima u stanici i dijelio autograme - tvrdi Kos.

Dodaje da se slična atmosfera nastavila i narednog jutra pred sudijom.

- Jutros sam otišao kod sudije i atmosfera je bila ista. Sudija me ljubazno saslušala, bila je, kao i policija, dobronamjerna i potpuno zatečena lavinom besmislica koje su se pojavile na portalima u Srbiji. Dao sam izjavu, platio prekršajnu kaznu i otišao s Čedomirom na kafu, dok su me desetine reportera i novinara tražile na drugom dijelu grada - naveo je.

U nastavku poruke ističe da sve može izdržati zbog prijateljstva.

- Ja mogu sve izdržati zbog Čede, njegove djece i divnih ljudi koji me podržavaju, ali zbog ovog društva molim novinare da budu normalniji. Znam da ste vi samo odraz svega što se dešava u našoj zemlji. Znajte da svi imamo porodice, da su se moji roditelji potresli, kao i Čedina porodica i prijatelji. Živim isto kao i Čeda – ne odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zato što imam divnog prijatelja Čedomira, a on u meni prijatelja koji će uvijek sve učiniti za naše prijateljstvo - poručio je Kos.

Presuda po hitnom postupku

Kako je ranije objavljeno, Aleksandar Kos, bliski prijatelj i saradnik lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, osuđen je po hitnom postupku nakon što je priveden na Senjaku.

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu, kao i višemjesečnu zabranu upravljanja vozilom.

Kos je zaustavljen u nedjelju u ulici Vase Pelagića dok je upravljao automobilom marke "Toyota". Policijska patrola je, primijetivši rizično ponašanje vozača, odmah reagovala i isključila ga iz saobraćaja. Zbog težine prekršaja nije pušten uz redovnu prijavu, već je odmah sproveden kod dežurnog sudije.

Novčana kazna i zabrana vožnje

Sudija za prekršaje donio je odluku kojom je Kos proglašen krivim, a izrečene mjere direktno utiču na njegovu mobilnost i finansije.

Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 30.000 dinara, koju je dužan uplatiti u budžet. Također mu je određena zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od četiri mjeseca, dok će mu, u skladu sa zakonom, biti upisani i kazneni bodovi u evidenciju.