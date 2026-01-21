Kejti Peri i Džastin Trudo privukli pažnju u Davosu, stigli držeći se za ruke

Muzička zvijezda Kejti Peri pojavila se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Švicarska, zajedno s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudom.

Pop zvijezda primijećena je dok je sjedila u publici dok je Trudo držao govor pred svjetskim liderima i poslovnim rukovodiocima. Ovo je jedno od najupečatljivijih zajedničkih pojavljivanja para otkako je njihova veza postala javna. Peri je djelovala opušteno dok je pratila Truda kako se obraća globalnim liderima i poslovnim ljudima.

Tokom svog govora, Trudo je govorio o promjenjivom globalnom pejzažu i važnosti diplomatije i saradnje, tvrdeći da je era stabilnosti nakon Drugog svjetskog rata završena.

- 80 godina stabilnosti i prosperiteta koje je svijet vidio od kraja užasa Drugog svjetskog rata je završeno. Ta era je završena. Sada smo u prelaznom periodu u kojem stvaramo novi svijet u kojem živimo - kazao je Trudo.

Trudo je također podijelio ličnu anegdotu, spominjući nedavni sastanak s "jednom Amerikankom" u baru na krovu Montreala gdje su joj kazali da nema više američkog alkohola.

- To je primjer Kanađana koji se bore jedni za druge, to je primjer meke moći, motivacije da budu tu jedni za druge u vrijeme stresa, u vrijeme tjeskobe", rekao je Trudo.

Peri i Trudo su fotografisani kako zajedno stižu na forum, držeći se za ruke pri ulasku na događaj. Njihovo pojavljivanje posebno je privuklo pažnju dok je Davos okupljao političke lidere, poznate ličnosti i globalne influensere na diskusijama o međunarodnoj saradnji, ekonomiji i klimatskim promjenama.

Glasine o vezi između Kejti Peri i Džastina Truda pojavile su se tokom ljeta, a u julu su viđeni zajedno u Montrealu. Izvori navode da je Trudo bio uporan u udvaranju, putovao u Kaliforniju kako bi Peri vidio tokom pauze na turneji, a pjevačica je navodno bila polaskana njegovim trudom i uzbuđena zbog nove veze.

U oktobru su se prvi put pojavili zajedno u javnosti, a vezu su na društvenim mrežama ozvaničili u decembru.