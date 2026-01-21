Video / Mina Kostić rekla "da": Kasper pokazao dijamantski prsten

Pjevačicu Minu Kostić zaprosio je njen emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, uživo u emisiji „Amidži šou“.

Mina je pristala da se uda za njega, a bila je vidno iznenađena ovim njegovim gestom usred emisije, kada joj je izvadio dijamantski prsten.

Kasper je ovim potezom zapušio usta mnogima koji su bili mislili da njihova veza neće uspjeti.

U studiju su im svi čestitali, a čestitke su počele da pristižu i sa strane.

Naime, među prvima, novopečenim mladencima čestitala je i pjevačica Seka Aleksić, koja je sinoć pratila Amidži šou i koja je, očigledno, bila kao i mnogi pozitivno iznenađena.