Od buntovnog klinca do uglađenog frajera: Dejvid Bekam više ne nalikuje sebi s početka karijere

Dejvid Bekam (50) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske pop-kulture – nogometna legenda, modna ikona i simbol obiteljskog čovjeka. No dok se javnost posljednjih dana bavi obiteljskim skandalom i otvorenim sukobom sa sinom Bruklinom (Brooklynom), mnogi se prisjećaju Beckamove nevjerojatne transformacije kroz godine, kako na terenu, tako i izvan njega. Od skromnih početaka u radničkom Leytonstoneu do statusa globalne superzvijezde, Bekham je karijeru započeo kao sramežljivi tinejdžer u Manchester Unitedu, gdje je već krajem devedesetih postao miljenik navijača, ali i medija. Uz prepoznatljive frizure, promjene imidža i suradnje s najvećim modnim kućama, Dejvid je vrlo brzo prerastao u modnu ikonu koja je rušila granice muške estetike.

Dejvid Bekam . Instagram Dejvid Bekam . Instagram

Njegov stil dodatno je došao u fokus nakon veze i braka s Viktorijom Bekam, bivšom članicom Spice Girls, s kojom je izgradio jedan od najpoznatijih celebrity parova na svijetu. Od usklađenih outfita s početka 2000-ih do današnjeg sofisticiranog, klasičnog izgleda, Beckhamova modna evolucija pratila je i njegovu životnu transformaciju – od buntovnog nogometaša do uglađenog poslovnog čovjeka i ambasadora luksuznih brendova. No posljednjih dana pažnju javnosti ne privlači samo njegov imidž, već i napet odnos s najstarijim sinom Bruklinom (26). Nakon što je Bruklin objavio otvoreno pismo u kojem je iznio teške optužbe na račun roditelja, porodični odnosi Beckhama našli su se pod povećalom. I dok se nagađa o uzrocima sukoba, mnogi se osvrću na Davidovu dugogodišnju sliku idealnog porodičnog čovjeka, koju je pažljivo gradio uz Viktoriju i njihovo četvoro djece.

Dejvid i Viktorija Bekam . Instagram Dejvid i Viktorija Bekam . Instagram