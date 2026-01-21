Britni Spirs novom objavom ponovo zabrinula fanove: Neka joj neko pomogne, hitno

Pjevačica Britni Spirs i dalje privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje često objavljuje neobične i provokativne snimke koji zabrinjavaju dio njenih pratilaca.
Tokom vikenda podijelila je nekoliko objava koje su ponovo izazvale zabrinutost među fanovima.
U jednom od videa pojavila se u crnom, providnom bodiju ispod kog nije nosila donji veš. Kombinaciju je upotpunila crvenim šeširom i visokim crnim čizmama na štiklu.
Dok je plesala pred kamerom, jedan dio tijela prekrila je emotikonom, a u jednom trenutku okrenula se i pokazala zadnjicu.
Snimak je bio praćen muzikom Kardi Bi i njenom pjesmom “I Like It”.
Osim toga, Britni je objavila još jedan plesni video, ovog puta u crnoj mini-suknji i roze topu, dok je jednu od objava posvetila Madoni, koju je opisala kao “nevjerovatno snažnu i genijalnu”.
Njeno ponašanje na mrežama već duže vrijeme izaziva zabrinutost kod publike, a strani mediji navode da pjevačica navodno odbija pomoć ljudi iz okruženja, dok se strahovi za njeno mentalno zdravlje i uslove u kojima živi sve više pojačavaju.
Na Redditu su uslijedile zabrinute, pa i vrlo oštre reakcije:
- Nadam se da neće završiti kao Merilin Monro“, “Izgleda kao da je na drogama“, „Hitno joj treba egzorcizam“, “Očigledno joj treba nadzor ili obavezna terapija“, “Gledamo je kako propada“, “Ovo izgleda kao neko ko se drogira četiri dana zaredom“, “Ovo više nije ni smiješno. Treba joj neko normalan pored sebe“, “Jednog dana će se predozirati - samo su neki od komentara.