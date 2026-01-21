Britni Spirs novom objavom ponovo zabrinula fanove: Neka joj neko pomogne, hitno

Pjevačica Britni Spirs i dalje privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje često objavljuje neobične i provokativne snimke koji zabrinjavaju dio njenih pratilaca. Tokom vikenda podijelila je nekoliko objava koje su ponovo izazvale zabrinutost među fanovima. U jednom od videa pojavila se u crnom, providnom bodiju ispod kog nije nosila donji veš. Kombinaciju je upotpunila crvenim šeširom i visokim crnim čizmama na štiklu. Dok je plesala pred kamerom, jedan dio tijela prekrila je emotikonom, a u jednom trenutku okrenula se i pokazala zadnjicu.



Snimak je bio praćen muzikom Kardi Bi i njenom pjesmom “I Like It”. Osim toga, Britni je objavila još jedan plesni video, ovog puta u crnoj mini-suknji i roze topu, dok je jednu od objava posvetila Madoni, koju je opisala kao “nevjerovatno snažnu i genijalnu”. Njeno ponašanje na mrežama već duže vrijeme izaziva zabrinutost kod publike, a strani mediji navode da pjevačica navodno odbija pomoć ljudi iz okruženja, dok se strahovi za njeno mentalno zdravlje i uslove u kojima živi sve više pojačavaju.