Mina Kostić brutalno odgovorila Sandri Rešić: Spomenula i njenog oca

Nakon što je Sandra Rešić optužila Minu Kostić da je prije osam godina na jednom nastupu ukrala novac od svojih kolega, te da je uzela 500 eura od radnih pjevača i nestala, Mina Kostić je za Kurir dala svoj odgovor.

– Ja tu koleginicu uopšte ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo. A ja sam sa njenim pokojnim ocem bila na istom nivou, ne sa njom. Bavim se svojim veridbom i lijepim temama, a ne izjavama svojih koleginica – poručila je Kostićeva za Kurir.

Sandra Rešić je iznijela šokantne detalje, prisjećajući se svojih početaka na estradi, kada je radila za honorar od 5.000 dinara, dok je Mina tada bila specijalni gost na jednom nastupu.

– Imala sam priliku da gostujem s njom prije nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam njenog partnera iz Alibunara, no ne znam šta bih komentirala na tu temu. I nisam ljubitelj Mine Kostić – započela je Sandra, a potom šokirala izjavama:

– Kad sam bila radna pjevačica, ukrala mi je novac i bakšiš. Pet glava! Bakšiš je uzela s miksete. To nam je značilo sve, kad neko ostavi bakšiš od sto eura, mi smo bili presretni, jer smo mogli donijeti nešto kući za burek i jogurt. Ona je uzela pet glava i pobjegla.