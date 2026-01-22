Megan Trainor objavom o rođenju djeteta izazvala burne reakcije: Fanovi je brane

Pjevačica Megan Trainor (Meghan Trainor) u srijedu je objavila da su ona i suprug Daryl Sabara dobili treće dijete, kćerku Mikey Moon. Djevojčica je rođena 18. siječnja uz pomoć surogat majke, a objava je, uz čestitke, izazvala i kritike na društvenim mrežama. Par već ima dva sina, četverogodišnjeg Rileyja i dvogodišnjeg Barryja.
Objavili rođenje i zahvalili surogat majci
32-godišnja pjevačica na Instagramu je zahvalila "našoj nevjerojatnoj superženi" koja je iznijela trudnoću i rodila njihovu kćer.
- Zauvijek smo zahvalni svim ljekarima, medicinskim sestrama i timovima koji su ovaj san omogućili - napisala je Trainor. Dodala je da su imali "bezbrojne razgovore s našim ljekarima" te da je surogatstvo za njih bilo "najsigurnija opcija" za proširenje obitelji.
- Presretni smo i zaljubljeni u ovu dragocjenu djevojčicu. Riley i Barry su bili toliko uzbuđeni, čak su joj i odabrali srednje ime - poručila je.
- Sad ćemo uživati u obiteljskom vremenu, volimo vas sve - navela je, a uz objavu je podijelila i niz fotografija, uključujući onu na kojoj drži novorođenu kćer koža na kožu, kao i fotografije sinova dok upoznaju mlađu sestru.
Kritike na mrežama
Iako su mnogi čestitali, dio komentara bio je negativan. Jedna osoba na X-u napisala je da joj fotografije koža na kožu djeluju "kao predstava za publiku" i "neiskreno", uz tvrdnju da dijete "nije tvoje ako ga nisi rodila".
Drugi komentar dotaknuo se financijske strane surogatstva i napisao da je "problematično" to što si takav aranžman, prema njihovom mišljenju, najčešće mogu priuštiti bogatiji.
Obožavatelji je brane
U raspravu su se uključili i obožavatelji koji su stali u Meghaninu obranu. Jedan je napisao da bebe imaju koristi od kontakta kože na kožu bez obzira na to tko je rodio, uz poruku da bi se ljudi trebali manje voditi mržnjom.
Drugi je komentirao da je dijete "doslovno njihovo", a jedan obožavatelj dodatno je objasnio zašto se koža na kožu prakticira i u bolnicama, ponekad i s očevima: može pomoći bebi da se smiri i lakše prilagodi te potiče povezivanje s roditeljima.