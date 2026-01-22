Megan Trainor objavom o rođenju djeteta izazvala burne reakcije: Fanovi je brane

Pjevačica Megan Trainor (Meghan Trainor) u srijedu je objavila da su ona i suprug Daryl Sabara dobili treće dijete, kćerku Mikey Moon. Djevojčica je rođena 18. siječnja uz pomoć surogat majke, a objava je, uz čestitke, izazvala i kritike na društvenim mrežama. Par već ima dva sina, četverogodišnjeg Rileyja i dvogodišnjeg Barryja.

Objavili rođenje i zahvalili surogat majci

32-godišnja pjevačica na Instagramu je zahvalila "našoj nevjerojatnoj superženi" koja je iznijela trudnoću i rodila njihovu kćer.

- Zauvijek smo zahvalni svim ljekarima, medicinskim sestrama i timovima koji su ovaj san omogućili - napisala je Trainor. Dodala je da su imali "bezbrojne razgovore s našim ljekarima" te da je surogatstvo za njih bilo "najsigurnija opcija" za proširenje obitelji.

- Presretni smo i zaljubljeni u ovu dragocjenu djevojčicu. Riley i Barry su bili toliko uzbuđeni, čak su joj i odabrali srednje ime - poručila je.