Princ Hari: Nisam smio da se žalim na medije dok sam bio aktivan član kraljevske porodice, supruzi su uništili život

Princ Hari, vojvoda od Saseksa, svjedočio je u Visokom sudu u Londonu u svom slučaju protiv izdavača britanskog tabloida Dejli mejla, tvrdeći da “nije smio da se žali na medije dok je bio aktivni član kraljevske porodice”.

Hari, koji se zajedno sa suprugom Megan Markl povukao sa kraljevskih dužnosti 2020. godine, odgovarao je na pitanja advokata Entonija Vajta, zastupnika izdavača – Associated Newspapers Limited.

Njegovo svjedočenje je pomjereno sa četvrtka na srijedu, nakon što je odbrana završila uvodni govor brže nego što se očekivalo. Hari je među nekoliko poznatih ličnosti, uključujući Eltona Džona i njegovog supruga Dejvida Furniša, Elizabet Harli i Sejdi Frost, koji tuže izdavača zbog navodnog nezakonitog prikupljanja informacija u periodu od 1993. do 2011. godine.

Negirao optužbe

Izdavač je negirao optužbe, nazivajući ih apsurdnim i tvrdeći da su podnesene prekasno.

Hari se u svjedočenju posebno osvrnuo na 14 članaka objavljenih između 2001. i 2013. godine. Na pitanje zašto se ranije nije žalio na tretman medija, posebno Dejli mejl i Mejl on Sandej, princ je odgovorio da “nije smio da se žali”.

U izjavi za svjedoka, koju nije iznio lično već je objavljena na početku ispitivanja, Hari je naveo da je njegov “nesiguran odnos” sa medijima počeo nakon smrti njegove majke, princeze Dajane, 1997, kada je imao 12 godina.

- Kao član porodice, politika je bila: ‘Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj’. Nije postojala alternativa, bio sam naviknut da to prihvatim - napisao je Hari.

Prihvata pažnju

Dodao je da je uglavnom prihvatao pažnju dok obavlja javne dužnosti, ali da je krajem 2016, kada je njegova veza sa Megan postala javna, počeo sve više da bude uznemiren zbog pristupa nečinjenja protiv medija nakon stalnih, zlonamjernih napada i intruzivnih, ponekad rasističkih članaka o Megan.

Hari je naveo da su ga mnogi članci činili “paranoičnim do nevjerovatnog nivoa” i tvrdio da su publikacije nastojale “da ga odvedu ka drogama i alkoholu kako bi prodali više novina”.

Poručio je da su joj život pretvorili u bijedu.