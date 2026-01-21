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DRAMA NA DEDINJU

Jelena Karleuša prijavila Duška Tošića: Upao joj u stan gdje živi s kćerkama, stigla i policija

Duško Tošić je navodno izašao iz kuće u pratnji dvojice uniformisanih policajaca

Tošić i Karleuša. Instagram

M. Až.

21.1.2026

Jelena Karleuša prijavila je svog bivšeg supruga Duška Tošića zbog navodnog ulaska u stan na Dedinju u kojem živi sa svojim ćerkama.

Policija je stigla na Dedinje, a prema informacijama koje navodi "Kurir", nakon dvadesetak minuta, Duško Tošić je navodno izašao iz kuće u pratnji dvojice uniformisanih policajaca.

Pošto je primijetio prisustvo medija, navodno je tražio da se obrišu fotografije, nakon čega se ponovo povukao u stan, prenosi pomenuti medij.

Jelena Karleuša trenutno se nalazi u Dubaiju sa ćerkama, ali se oglasila za Telegraf.

- Ja sam u Dubaiju sa djecom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.

# DUŠKO TOŠIĆ
# JELENA KARLEUŠA
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