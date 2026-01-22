Princ Hari na ivici suza: Britanski tabloidi život Megan Markl pretvaraju u agoniju

Princ Hari, vojvoda od Saseksa, završio je svjedočenje pred Visokim sudom u Londonu vidno uzdrman i sa “slomljenim” glasom, optužujući britanske tabloide da kontinuiranim napadima njegovoj supruzi Megan Markl život pretvaraju u apsolutnu agoniju.
Tokom završnih riječi u procesu protiv izdavača kompanije Associated Newspapers, vlasnika listova Daily Mail i Mail on Sunday, Hari (41) se obratio sudiji i istakao da su posljedice dugogodišnje medijske kampanje protiv njegove porodice duboko traumatične.
- Stajanjem ovdje i suprotstavljanjem njima, oni su nastavili da me napadaju, a život moje supruge pretvorili su u apsolutnu agoniju, gospodine sudija - rekao je Hari, jedva savladavajući emocije i na ivici suza.
Na pitanje o uticaju medijskog izvještavanja tokom višegodišnjeg sudskog postupka, vojvoda je rekao da se situacija vremenom samo pogoršavala.
- Tokom ovog procesa sve je postajalo gore, ne bolje. Suštinski je pogrešno izlagati nas svemu ovome ponovo. Ono što je potrebno jeste izvinjenje i odgovornost. Ovo je užasno iskustvo - kazao je.
Hari je jedan od sedam tužilaca u ovom predmetu, među kojima su i Elton Džon, Dejvid Furniš i Elizabet Harli, koji optužuju izdavača za nezakonito prikupljanje informacija, uključujući prisluškivanje i praćenje.
Kompanija je negirala sve optužbe.
U pisanoj izjavi dostavljenoj sudu, Hari je naveo da je odluku o tužbi donio nakon, kako je rekao, upornih, zlonamjernih i ponekad rasističkih napada na Megan, koji su započeli 2016. godine, kada je njihova veza postala javna.
Naglasio je da su se pritisci dodatno pojačali tokom njene trudnoće i nakon rođenja njihovog sina princa Arčija, koji danas ima šest godina.
Emotivno svjedočenje dolazi godinu nakon što je Hari postigao nagodbu sa izdavačem lista The Sun, koji je isplatio višemilionsku odštetu i uputio javno izvinjenje zbog nezakonitih postupaka.
Aktuelni proces protiv Daily Maila označava njegovu posljednju aktivnu tužbu protiv britanskih tabloida, u, kako je ranije naveo, dugogodišnjoj borbi za odgovornost medija.
Suđenje, koje bi moglo trajati do devet sedmica, nastavljeno je u Londonu, gdje je Hari doputovao iz Kalifornije, ističući da mu je cilj da se konačno stane na kraj, kako tvrdi, sistematskim zloupotrebama britanske štampe.