Princ Hari na ivici suza: Britanski tabloidi život Megan Markl pretvaraju u agoniju

Princ Hari, vojvoda od Saseksa, završio je svjedočenje pred Visokim sudom u Londonu vidno uzdrman i sa “slomljenim” glasom, optužujući britanske tabloide da kontinuiranim napadima njegovoj supruzi Megan Markl život pretvaraju u apsolutnu agoniju. Tokom završnih riječi u procesu protiv izdavača kompanije Associated Newspapers, vlasnika listova Daily Mail i Mail on Sunday, Hari (41) se obratio sudiji i istakao da su posljedice dugogodišnje medijske kampanje protiv njegove porodice duboko traumatične. - Stajanjem ovdje i suprotstavljanjem njima, oni su nastavili da me napadaju, a život moje supruge pretvorili su u apsolutnu agoniju, gospodine sudija - rekao je Hari, jedva savladavajući emocije i na ivici suza.

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Na pitanje o uticaju medijskog izvještavanja tokom višegodišnjeg sudskog postupka, vojvoda je rekao da se situacija vremenom samo pogoršavala. - Tokom ovog procesa sve je postajalo gore, ne bolje. Suštinski je pogrešno izlagati nas svemu ovome ponovo. Ono što je potrebno jeste izvinjenje i odgovornost. Ovo je užasno iskustvo - kazao je. Hari je jedan od sedam tužilaca u ovom predmetu, među kojima su i Elton Džon, Dejvid Furniš i Elizabet Harli, koji optužuju izdavača za nezakonito prikupljanje informacija, uključujući prisluškivanje i praćenje. Kompanija je negirala sve optužbe. U pisanoj izjavi dostavljenoj sudu, Hari je naveo da je odluku o tužbi donio nakon, kako je rekao, upornih, zlonamjernih i ponekad rasističkih napada na Megan, koji su započeli 2016. godine, kada je njihova veza postala javna. Naglasio je da su se pritisci dodatno pojačali tokom njene trudnoće i nakon rođenja njihovog sina princa Arčija, koji danas ima šest godina.