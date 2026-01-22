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PJEVAČICA

Severina pružila uvid u svoj privatni svijet: Život je lijep, ali kratak, nemojte ga gledati poprijeko

Njena poruka o prolaznosti života i potrebi da se cijeni svaki trenutak odjeknula je snažno među njenim obožavateljima

Matea Smolcic Sencar

E. A.

22.1.2026

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Severina, ponovo je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama, ali ovog puta ne najavom novog koncerta ili glamuroznim modnim izdanjem, već intimnom i dirljivom porukom o životu.

Na svom Instagram profilu podijelila je kompilaciju videozapisa i fotografija ispunjenih smijehom, prijateljstvom i porodičnom toplinom, a sve to povodom Svjetskog dana zagrljaja.

- Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite… jer danas je Svjetski dan zagrljaja - napisala je Severina u opisu objave koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije.

Objava sadrži niz isječaka koji prikazuju pjevačicu u opuštenim trenucima, daleko od svijetla pozornice. Na snimcima je vidimo kako se srdačno smije i grli s prijateljicama na osunčanoj terasi kafića, najvjerovatnije u njenom rodnom Splitu, gdje je krajem prošle godine održala veliki povratnički koncert u dvorani Gripe.

Posebno su simpatični kadrovi u kojima se s prijateljicama bori s jakim vjetrom tokom večernje šetnje, kao i emotivni trenuci s proslave rođendana njene mame Ane.

Kroz ove prizore, Severina je publici pružila uvid u svoju privatnu stranu, onu koja slavi male životne radosti i važnost ljudske povezanosti.

Njena poruka o prolaznosti života i potrebi da se cijeni svaki trenutak odjeknula je snažno među njenim obožavateljima, koji su je nagradili brojnim komentarima podrške i ljubavi.

# SEVERINA
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