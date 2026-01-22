Jelena Karleuša odgovara na izjavu Sandre Rešić: "Morala bih prvo da"

Izjava pjevačice Sandre Rešić, u kojoj je, znajući koliku pažnju će time privući, navela da joj se pjesme Jelene Karleuše ne dopadaju i da ih ne izvodi na nastupima, te komentarisanje njenog novogodišnjeg nastupa u "Eliti", razljutila je brojne Jelenine fanove. Brzo je stigla i reakcija muzičke zvijezde.

Tim povodom, Jelena Karleuša, koja je trenutno sa ćerkama van Srbije, oglasila se.

- Morala bih prvo da guglam o kome je riječ, u Dubaiju sam na odmoru - izjavila je.

Jelena Karleuša nije se previše osvrtala na ovu izjavu, ali je dala jasan odgovor, pokazujući da trenutno nije u fokusu svih tih medijskih komentara.

Sandra Rešić je potom objasnila svoju izjavu o pop divi i njenom ulasku u "Elitu" tokom novogodišnje noći.

- Mene su novinari pitali šta imam da kažem o tome. Pjevači su postali malo pristupačniji, Brena je otišla u podcast, Ceca ide u kafiće bez šminke, Karleuša u Eliti... Ja nisam ni znala da je bila u rijalitiju jer sam Novu godinu provela u Čikagu. Kada su me novinari pitali, ja sam rekla: 'Zašto da ne? - rekla je Sandra.

Dalje je dodala:

- Što se mene tiče, ona bi bila odličan učesnik Elite. Elita je super, zašto joj ne bi bilo mjesto tamo? U Eliti imaš besplatnu reklamu i ja bih na njenom mjestu isto uradila. Na njen nastup nisam otišla, jer mi se tu ništa ne sviđa, ne sviđa mi se kako pjeva. Sviđa mi se kako se ona oblači i vodi svoju karijeru, uzela bih joj cijeli garderober, to stoji, ali prosto ne volim njene pjesme, ne pjevam ih ni na nastupima - rekla je Sandra Rešić za Srbija Showbizz.