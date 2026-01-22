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VALENTINO GARAVANI

Selin Dion odala počast preminuloj ikoni: Sa tobom sam se osjećala snažno

Svaki put kada bih obukla neku od tvojih kreacija, osjećala sam se snažno, graciozno i potpuno svoja, rekla je

Instagram

E. A.

22.1.2026

Omiljeni italijanski dizajner visokog glamura Valentino Garavani i te kako je uticao na stil Selin Dion.

Valentino je umro u Rimu, u ponedjeljak. Imao je 93 godine.

Pjevačica mu je odala emotivnu počast u objavi na svom Instagram profilu.

- Dragi Valentino, od samog početka, uvijek si me vidio onakvu kakva zaista jesam. Tvoje kreacije nikada nisu bile samo haljine… One su bile emocija, samopouzdanje i delikatna ljepota oživljena u svakom šavu - piše Selin.

Tokom godina, ovo prijateljstvo joj je bilo izuzetno dragocjeno.

- Svaki put kada bih obukla neku od tvojih kreacija, osjećala sam se snažno, graciozno i potpuno svoja. To je dar koji samo pravi umjetnik može pružiti. Hvala ti na viziji, velikodušnosti i što si svijetu podijelio izvanrednu visoku modu. Tvoje nasljeđe će živjeti u svakoj silueti, svakom šavu i u bezbrojnim nezaboravnim trenucima - dovršila je poruku Dion.

Dion je poruku potpisala riječima – “zauvijek u mom srcu”.

# SELIN DION
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