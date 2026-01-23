Slavicu Ćukteraš iznervirale žardinjere, pa ih polomila: "Žalila sam se, rekli su da ne mogu ništa učiniti"

U Novom Sadu je sinoć došlo do drame između pjevačice Slavice Ćukteraš i radnice koja radi kao koreografkinja u plesnom studiju pored njene zgrade u Novom Sadu.

Pjevačica je tokom rasprave polomila žardinjere koje su stajale na zajedničkom prolazu, a za koje je više puta molila komšinicu da ih pomjeri. Radnica ju je prijavila policiji jer je Slavica polomila žardinjere, a Slavica se sada oglasila i na svom profilu na Instagramu.

– U čitavoj ovoj aferi sa saksijom koja je, izgleda, ozbiljno uzdrmala javnost, oštećeno je samo vještačko cvijeće – napisala je Slavica.

Slavica se sinoć oglasila i za Telegraf te objasnila šta se tačno dogodilo:

– Ona je ostavila saksije u ulazu tako da nismo mogli prolaziti! Da naglasim, to nije ispred zgrade nego u našem zajedničkom prolazu. Molila sam je više puta da ih pomjeri barem toliko da možemo proći. Nije reagovala. Žalila sam se i predsjedniku stanara, koji je također rekao da ne može ništa učiniti. Zvala sam i komunalnu službu nedavno, ali ljudi usljed onog haosa s ledom nisu mogli doći – objasnila je Slavica za Telegraf.

– Nadala sam se da će ih pomjeriti. Večeras je o istoj temi pričala s mojom majkom i ja sam sišla dolje i pobacala saksije. Ne brinite, plastično cvijeće Gordane O. je dobro – zaključila je Slavica za Telegraf.rs.