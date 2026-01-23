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Baka Prase odgovorio Anji Ljubojević koja je opoziciju u NSRS uporedila sa tiktokerima: Ja sam tebe izmislio

Dobro ti znaš kako se oni zovu. Ne znam zašto imaju potrebu da ispadnu pametni nego ostali “kao tiktoker Baka Prase”, rekla je

Anja i Bogdan. Instagram

E. A.

23.1.2026

Onaj tiktoker, Baka Prase ili kako se oni već zovu, organizuju svoje duele, a gospođa Cvijanović je za vas politički Tajson – rekla je Ljubojević tada predstavnicima opozicije.

Ovaj popularni Jutjuber, pravog imena Bogdan Ilić, reagovao je na ovakav stav Ljubojević, poručivši kako je nemoguće ozbiljno shvatiti.

– Dobro ti znaš kako se oni zovu. Ne znam zašto imaju potrebu da ispadnu pametni nego ostali “kao tiktoker Baka Prase”. Baka Prase je tebe izmislio. Ko si ti ribo? Ti se baviš politikom? Bože sačuvaj koga sve puštaju da izađe pred kamere. Ova osoba da izađe i upoređuje sa “tiktokerom” Bakom Prasetom – ističe Ilić.

On je dalje naveo kako on nije tiktoker.

– Saberi se, šta je ovoj? Ko si ti da mene upoređuješ sa nekim vašim teletabisima. Riba traži za mrvu dostojanstva, a pominje tiktokera Baku Praseta. Moraš da se udostojiš i pokažeš poštovanje. Šta je problem biti Jutjuber ili tiktoker?! Pravim lovu i j**e mi se šta ovi rade – poručio je Ilić u svom stilu.

Poručio je da se političari prodaju za 500 ili 1000 eura.

– Koga briga šta govoriš kada si počela izlaganje sa onakvom glupošću. Mene si prozvala – zaključio je Ilić.

# BAKA PRASE
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