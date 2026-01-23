Baka Prase odgovorio Anji Ljubojević koja je opoziciju u NSRS uporedila sa tiktokerima: Ja sam tebe izmislio

Onaj tiktoker, Baka Prase ili kako se oni već zovu, organizuju svoje duele, a gospođa Cvijanović je za vas politički Tajson – rekla je Ljubojević tada predstavnicima opozicije.

Ovaj popularni Jutjuber, pravog imena Bogdan Ilić, reagovao je na ovakav stav Ljubojević, poručivši kako je nemoguće ozbiljno shvatiti.

– Dobro ti znaš kako se oni zovu. Ne znam zašto imaju potrebu da ispadnu pametni nego ostali “kao tiktoker Baka Prase”. Baka Prase je tebe izmislio. Ko si ti ribo? Ti se baviš politikom? Bože sačuvaj koga sve puštaju da izađe pred kamere. Ova osoba da izađe i upoređuje sa “tiktokerom” Bakom Prasetom – ističe Ilić.