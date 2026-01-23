Sin Viktorije Bekam lajkovao snimak koji ismijava porodičnu dramu: Ples je bio neprimjeren

Kruz Bekam (20) “lajkovao” je video na društvenim mrežama kojim se ismijava navodna neprimjerena plesna izvedba njegove majke Viktorije Bekam na vjenčanju njegovog brata Bruklina i Nikole Pelc.

Video prikazuje Viktoriju, u crnom kožnom topu i odgovarajućim pantalonama, kako senzualno pleše na sceni uz svoj hit iz 2001. godine “I’m Not Such An Innocent Girl”.

Ples je uključivao dodirivanje butina i zadnjice, dok su joj se pridruživali plesači u sličnim autfitima.

Nastao je znatno ranije u odnosu na sporno vjenčanje, ali je aluzija jasna.

Bruklin (26) je, naime, ranije javno optužio majku da mu je “otela” prvi ples sa suprugom Nikolom i plesala “vrlo neprimjereno” pred 500 gostiju, navodeći da se osjetio poniženo i neugodno.

Dva izvora potvrdila su za Page Six portal postojanje video snimka plesne scene, ali Bruklin i Nikola posjeduju snimak i, navodno, ne planiraju da ga objave.