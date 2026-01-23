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Zejna za "Avaz" o muzičkoj industriji, "Beoviziji" i borbi s predrasudama: Estradni put nikada nije bio pravi za mene

Od muzike nikada nisam odustajala, niti sam razmišljala da odustanem, kazala je pjevačica

Zejna: Od muzike nikada nisam odustajala. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

23.1.2026

Pjevačica i umjetnica Zejna svojim radom i pristupom u industriji muzike odudara od mnogih standarda. Ova mlada umjetnica stekla je veliku popularnost učešćem na „Beoviziji“, takmičenju na kojem se biraju predstavnici Srbije na Eurosongu. Njena popularnost učvršćena je i stavovima koje je često iznosila u javnosti, a ticali su se nacionalnih manjina i pripadnika LGBT zajednice.

Iako često suočena s kritikama i predrasudama, ona ostaje dosljedna sebi i svojim vrijednostima, a razgovoru za „Dnevni avaz“ otvoreno je progovorila o svom putu, izazovima u muzičkoj industriji i važnosti autentičnosti.

Koja je najveća laž/predrasuda koju ljudi imaju o Vama, a niko ne želi da Vas to direktno pita?

- Ne znam koja bi to bila laž ili predrasuda koju ljudi imaju. Meni je teško reći koja je najveća. Mislim da sam jako otvorena za sve i da uvijek pričam o svemu što mislim, o tome kako živim, kako razmišljam, jer nikada ne smatram da je pogrešno kada ljudi kažu da postoji privatan i poslovni život. Za nas, pjevače, umjetnike, to je jedno. Smatram da je to ispravno, zato što zapravo ljudima dajem ono što je iz mog srca, moje duše, moja muzika, a to je jednako i dio moje ličnosti, karaktera i onoga o čemu razmišljam, šta mislim i osjećam. Kod mene nema te podijele, i nekako sam jako otvorena za sve. Ako ljudi imaju predrasude, to je obično na osnovu njihovih vjerovanja ili neznanja, ali što se mene tiče, mislim da su upućeni u sve i da nema nikakvih nerazjašnjenih stvari. Kad god ih ima, tu sam da odgovorim, razjasnim, jer volim da edukujem ljude i utječem na svijest, da se ona širi, da svi budemo bolji ljudi.

Način i pristup

Da li ste ikada pomislili da odustanete od muzike jer ste shvatili da talent nije dovoljan bez kompromisa?

- Pa, od muzike nikada nisam odustajala, niti sam razmišljala da odustanem. Možda sam razmišljala da odustanem od estrade kao biznisa koji kod nas prodaje muziku. Jer kod nas ne postoji taj moment gdje umjetnici mogu da žive od svoje umjetnosti. Jako je to teško, mora se nekako komercijalizirati, mora se pretvoriti u firmu, mora se prodavati kao šampon. Tako da, možda ako sam razmišljala o odustajanju, razmišljala sam o promjeni načina i pristupa. I to sam na kraju i uradila, kao što se vidi iz svega što radim. Nekako ne radim ono što klasično i obično ljudi rade na estradi. Čak sebe ne smatram dijelom estrade jer ne funkcionišem tako i ne poslujem tako. Nikada nisam razmišljala o odustajanju, samo o prilagođavanju zbog sebe, ne zbog drugih.

Šta ste morali „progutati“ u ovoj industriji, a najradije biste danas javno rekli: „E ovo više ne prolazi“?

- Nisam nikada ništa morala, ali sam mislila da trebam. To je bilo u početku karijere kada sam mislila da je ta vrsta muzike, odnosno taj način poslovanja ono što bih trebala da radim da bih uspjela. Ali sam ubrzo shvatila da to za mene ne funkcioniše i generalno mislim da ne funkcioniše za ono što želim da pružim. Zato javno, i sada, i oduvijek sam govorila da želim da moja muzika i moj put budu samo moji, i da je umjetnost nešto što je autentično od svakog od nas. Estradni put definitivno nije bio pravi put za mene.

Emocionalna inteligencija

Šta biste danas rekli mlađoj Zejni – i da li biste je upozorili ili pustili da prođe sve isto?

- Nekako gledam na svoj život da svaka akcija ima svoju reakciju, i svako djelo ima svoje rezultate, tako da nikada ne bih mijenjala ljude drage oko sebe, nikada ne bih mijenjala svoj život i svoju sudbinu, uključujući svoju porodicu, svoju kćerku. Sve bih uradila ponovo. Samo bih možda, eto, više radila na emocionalnoj inteligenciji mlade Zejne, u smislu da bih je učila da bude više svoja i da njena osjećanja ne zavise od osjećanja drugih, i da njena ljubav prema sebi ne zavisi od ljubavi drugih prema njoj.

Ne smatram kaznom trenutke kada se pogrešni ljudi sklanjaju od mene. Instagram

Da li ste ikada trpjeli posljedice ili bili kažnjeni jer ste bili previše svoji, previše glasni ili previše iskreni?

- Smatram da nisam bila kažnjena, već nagrađena time što sam imala oko sebe samo one ljude koji zaista žele da budu dobri ljudi i da budu umjetnici. Tako da ne smatram kaznom trenutke kada se pogrešni ljudi sklanjaju od mene. Smatram to nagradom. Nikada nisam bila u takvoj poziciji da sam bila kažnjena. Uvijek sam razmišljala o tome da budem poštovana i voljena kao neko iz naroda ko je uspio svoju umjetnost i muziku da prebaci na neki viši nivo i time pravi promjene, kao neko ko ima i tu muzičku ljepotu da prenese, ali ujedno i društvenu odgovornost da pravi promjene, pomaže i bude tu. U svakom slučaju, mislim da muzika ima veliku odgovornost i da muzičari imaju veliku odgovornost prema svima, i zato ne mislim da to može da se pretvori u bilo kakav biznis ili novac. To nije pravi put muzike i umjetnosti. Naravno, svi umjetnici treba da žive od svog posla, ali ne na način na koji je to sada plasirano.

Poruka „Jugoslavije“

Pjesma na Beoviziji nosi zanimljiv naziv - „Jugoslavija“. Zašto baš taj?

- 'Jugoslavija' ne kao politika, već kao velika površina koja je spojila ljude. Svi su se zvali braća i sestre. Nije bilo podjela. Jugoslavija je jedan san koji je prekinut. Pričam o snovima koji mogu biti prekinuti ako toga nismo svjesni. Poruka je promjena pogleda na moć, a za mene je moć kada smo svjesni sebe, kada gradimo pravi put i dajemo sebe drugima na pravi način.

# ZEJNA
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