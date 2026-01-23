Posljednji oproštaj: Brojni slavni okupili su se na sahrani dizajnera Valentina Garavanija

Rimska bazilika bila je dekorisana aranžmanima od bijelih ruža, a ispred oltara je bila postavljena velika fotografija dizajnera, koji je preminuo u ponedjeljak u 93. godini života.

Veliki broj poznatih ličnosti prisustvovao je sahrani modnog dizajnera Valentina Garavanija u Rimu, među kojima su bile Donatela Versaći (Donatella Versace), Ana Hetvej (Anne Hathaway), Tom Ford, Ana Vintur (Anna Wintour) i mnogi drugi.

Holivudska glumica En Hetevej (Anne Hathaway) prisustvovala je sahrani sa svojim suprugom Adamom Šulmanom (Adamom Shulmanom), a među gostima su bili i brojni poznati dizajneri.

Među njima su bili Donateola Versaći (Donatella Versace), Tom Ford, Alesandro Mišel (Alessandro Michele) - kreativni direktor Valentina, Pier Paolo Pikioli (Pier Paolo Piccioli) iz Balenciage, Ana Fendi (Anna Fendi) i Brunelo Cucineli (Brunello Cucinelli), kao i modna urednica Ana Vintur.

Predvođeni Valentinovim partnerom Giankarlom Giamatijem (Giancarlom Giammettijem), većina ožalošćenih - među kojima su bili i mnogi Valentinovi zaposlenici - nosili su crno.

Međutim, nekoliko ih je nosilo crveni šešir, šal ili maramu, podsjećajući na prepoznatljivu boju dizajnera.

Pored poznatih ličnosti, brojni prolaznici stajali su ispred bazilike kako bi odali počast slavnom dizajneru.

Valentino je umro u ponedjeljak u svom domu u Rimu, a njegov kovčeg je u srijedu i četvrtak bio javno izložen u njegovoj fondaciji u centru grada.

- Nikada više nećemo pronaći klasu koju je Valentino imao - rekao je jedan od prisutnih koji je došao da mu oda počast.

Bio je jedan od najutjecajnijih modnih dizajnera druge polovine 20. vijeka. Svoju modnu kuću osnovao je 1960. godine u Rimu, a svjetsku slavu stekao je odijevajući evropske kraljevske porodice, američke prve dame i brojne filmske zvijezde.

Među njegovim klijenticama bile su: Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor), Audri Hepburn (Audrey Hepburn) i Sofia Loren (Sophia Loren), dok je Džeki Kenedi (Jackie Kennedy) nosila bijelu haljinu njegove kreacije na vjenčanju s Aristotelom Onasiom (Aristotelom Onassisom).