Kabi Lejm gradi globalni brend vrijedan više od 830 miliona eura

Kabi Lejm (Khaby Lame), jedna od najvećih zvijezda TikToka, ulazi u poslovni aranžman vrijedan više od 830 miliona eura, čime započinje ambicioznu izgradnju globalnog brenda. Plan uključuje i razvoj AI "digitalnog blizanca", koji bi trebao omogućiti dodatnu monetizaciju njegovog prepoznatljivog imidža.

Iako je poznat po tome da u svojim videosnimcima gotovo nikada ne govori, Kabi Lejm ostvario je izuzetan uspjeh na društvenim mrežama. Kao jedan od najpraćenijih TikTok kreatora na svijetu, zarađuje ogromne iznose objavljujući snimke u kojima bez riječi reaguje na apsurdne ili pretjerano komplikovane situacije.

Sada se, čini se, sprema i veliki poslovni iskorak. Kompanija Rich Sparkle Holdings objavila je da preuzima njegovu firmu Step Distinctive Limited za 975 miliona dolara, što je više od 830 miliona eura. Prema dostupnim informacijama, cijeli posao direktno je vezan za Lejmov lični brend, piše LADbible, a prenosi Index.hr.

Brend koji može donositi milijarde

Cilj ovog aranžmana je izgradnja dugoročnog globalnog brenda zasnovanog na liku i imidžu Kabija Lejma, koji bi, prema procjenama, mogao donositi i do četiri milijarde dolara godišnje. Time Lejm prestaje biti isključivo TikTok zvijezda poznata po mimici lica, jer bi, prema dogovoru, trebao postati i vlasnik kontrolnog paketa, što cijeli posao čini izuzetno unosnim i za njega lično.

AI "digitalni blizanac"

Dio ugovora odnosi se i na razvoj AI "digitalnog blizanca". Kako se navodi, Lejm je dao saglasnost za korištenje svojih biometrijskih podataka, uključujući prepoznavanje lica, glasovni identitet i obrasce ponašanja, kako bi se izradio njegov AI dvojnik.

Na taj način otvaraju se mogućnosti za "višejezičnu proizvodnju sadržaja u više verzija", ali i za "virtuelnu trgovinu uživo", koja bi mogla funkcionirati za publiku u svim vremenskim zonama. Ukratko, cilj je stvoriti AI verziju Kabija Lejma kako bi se njegov brend dodatno komercijalizirao.

Zašto ne govori u videima?

Mnogi se godinama pitaju zbog čega Kabi Lejm ne govori u svojim snimcima. Još 2022. godine objasnio je za CNN da je želio da njegove reakcije prenesu osjećaj nevjerice tipa "ma daj", ono što se na internetu često označava skraćenicom "smh".

Lejm, Senegalac s italijanskim državljanstvom, tokom pandemijskih zatvaranja ostao je bez posla u fabrici, nakon čega je postao viralan zahvaljujući plesovima i videosnimcima reakcija.

- Došao sam na tu ideju jer sam viđao te snimke kako kruže i svidjela mi se ideja da im donesem malo jednostavnosti - rekao je. Gest je došao slučajno, ali tišina nije. Razmišljao sam kako doprijeti do što više ljudi, a najbolji način bio je da ne govorim. Možda zato što su moje facijalne ekspresije smiješne i nasmijavaju ljude – ta jednostavnost nasmijava ljude i ja to volim - dodao je.

Upravo zbog toga, mnogi su se iznenadili kada su ga prvi put čuli kako govori, s obzirom na to da do tada nije bio poznat po svom glasu.