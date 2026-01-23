Video / Maca poslao poruku onima koji mu zamjeraju što psuje: Najveće psihopate su fina gospoda

Dragan Marinković Maca najavio je novu predstavu „Lajf kouč“, koja će imati premijeru u sarajevskom BKC-u 5. februara. On je kazao da se ova predstava izuzetno razlikuje od onoga što smo imali priliku vidjeti do sada kada je on u pitanju, da je vrlo emotivna, te da razotkriva apsurd civilizacije koja je zaboravila razgovarati, voljeti i saosjećati.

U razgovoru za „Avaz“ Marinković je kazao kako ga za Sarajevo vežu, prije svega, majka i sin Lav koji su tu, kao i mnogo dobre raje.

Kao nekoga ko je vrlo aktivan na društvenim mrežama i ko često bez zadrške kritikuje nepravdu, licemjerje i društvene devijacije, pitali smo ga da li ga to skupo košta.

- Ne vjerujem da bih profitirao na neki način rektalnim alpinizmom. Krenuo sam stopama Ziketa, koji je isto bio član Kamernog, podigao sidro, dao otkaz, hvala. Danas ne mislim više igrati Skenderije, Sava centar, Lisinski, nema potrebe. Odigrao, to mi je bio gušt, vidio i idem dalje. Nekome sam iritantan, nekome intrigantan, ali ja sve argumentujem. Znam se izviniti ako ima argument preko mog. Ne mislim da sam grub nego iskren. Takav sam kakav sam - kazao je Maca za „Avaz“.

Stoka bezuba

Govoreći o tome kako na Balkanu stalno živimo neki haos kazao je kako smo mi kolateralna šteta „stoke bezube“. Iskren je da je uvijek sam sebi bio najveći neprijatelj i kako svaki dan ima neko iskušenje.

- Sve me može iznervirati. Prije mjesec i po sam pobjegao u Aziju, sklonio se od Evrope, od svega. U 11 sati uveče grad se ugasi, nema seljačina da divljaju, da mafijaju, što si vidio vidio si – objašnjava Maca.

Kazao je kako bi volio da sinove nauči da nose svoja imena, da izgrade svoje ime, a ne da budu Macini sinovi. Prema njegovom mišljenju, najveća laž koju ljudi sebi govore da bi lakše preživjeli svakodnevicu je da su dobro.

Oni ne psuju

Za one koji mu zamjeraju što psuje imao je jedan dio iz predstave.

- Nasuprot nama, najgorim od sve djece, najveće psihopate su upravo ona fina gospoda i dame prijatnog izgleda. Fini umjereni, odmjereni, lijepo vaspitani, oni koji nikada ne psuju i nikada ne srču supu. Danas se svi trude da se predstave kako su rječiti, sofisticirani, kako se izražavaju pjesnički, zamislite oni ne psuju, je*o te – zaključio je Maca.

Utopista

- Da je čovječanstvo bilo bar malo razumnije, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina - kazao je Marinković.